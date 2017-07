Contador deja su huella hasta el final Contador, en una de las etapas de montaña del Tour. :: afp El madrileño, noveno en la general, queda lejos del podio, pero es protagonista y le marca el camino a Mikel Landa J. G. PEÑA PARÍS. Lunes, 24 julio 2017, 00:17

Dentro de un tiempo, cuando el siglo avance, los cronistas del Tour reclamarán un ataque al estilo de Alberto Contador. Más allá de haber ganado las tres grandes vueltas, el madrileño ha defendido una manera de competir. Sin concesiones. En su décimo, y puede que último, Tour ha terminado noveno, su peor plaza salvo la del debut en 2005 (puesto 31). Con menos fuerza que antes, ha sido el de siempre. Protagonista. «Sin las cuatro caídas que he sufrido, estaría luchando por el maillot amarillo», lamentó antes de los Alpes. Contador no ha podido en la ronda gala con Froome, su sucesor. Su tiempo se termina. Correrá un año más. Irá a despedirse del Giro. Cuando se vaya, el ciclismo perderá a uno de su mejores agitadores. La luz de tantas carreras.

Con ese foco alumbró a un corredor que puede heredar su espíritu, Mikel Landa. Este Tour de Francia ha asistido al traspaso de papeles. Sucedió en la decimotercera etapa, en los Pirineos camino de Foix. Contador arrancó desde lejos. A por todo. Landa le siguió. Cumplía su papel de gregario de Froome. Ahí, el madrileño apretó el interruptor y le mostró otro camino. «Alberto me abrió los ojos·, agradece Landa. Contador le animó a ir a por el liderato del Tour. «Me hizo soñar», confiesa el alavés. Antes de irse, el ciclista de Pinto ha dejado su semilla. Landa es otro dorsal indómito. Coinciden en una misión: «Que disfrute la gente».

CLASIFICACIONES Etapa Nombre Tiempo 1. Groenewegen Dylan (Tlj) 2h25 39 2 Greipel André (Lts) m.t. 3 Boasson Hagen Edvald (Ddd) m.t. 4 Bouhanni Nacer (Cof) m.t. 5 Kristoff Alexander (Kat) m.t. 6 Bozic Borut (Tbm) m.t. 7 Cimolai Davide (Fdj) m.t. 8 Perichon Pierre-Luc (Foo) m.t. 9 Selig Rüdiger (Boh) m.t. 10 Bennati Daniele (Mov) m.t. 11 Matthews Michael (Sun) m.t. 12 Colbrelli Sonny (Tbm) m.t. 13 Vanspeybrouck Pieter (Wgg) m.t. 14 Boudat Thomas (Den) m.t. 15 Roelandts Jurgen (Lts) m.t. 16 Le Gac Olivier (Fdj) m.t. 17 Swift Ben (Uad) m.t. 18 Bauer Jack (Qst) m.t. 19 Phinney Taylor (Cdt) m.t. 20 Vachon Florian (Foo) m.t. 21 Van Baarle Dylan (Cdt) m.t. 22 Kozhatayev Bakhtiyar (Ast) m.t. 23 Marcato Marco (Uad) m.t. 24 Janse Van Rensburg Reinardt (Ddd) m.t. 25 Küng Stefan (Bmc) m.t. 26 Mc Carthy Jay (Boh) m.t. 27 Arndt Nikias (Sun) m.t. 28 Arashiro Yukiya (Tbm) m.t. 29 Naesen Oliver (Alm) m.t. 30 Bardet Romain (Alm) m.t. 31 Gesbert Elie (Foo) m.t. 32 Gautier Cyril (Alm) m.t. 33 Bettiol Alberto (Cdt) m.t. 34 Yates Simon (Ors) m.t. 35 Bole Grega (Tbm) m.t. 36 Keukeleire Jens (Ors) m.t. 37 Bevin Patrick (Cdt) m.t. 38 Minnaard Marco (Wgg) m.t. 39 Sütterlin Jasha (Mov) m.t. 40 Van Keirsbulck Guillaume (Wgg) m.t. General NombreTiempo 1. Froome Christopher (Sky) 86h20 55 2 Uran Rigoberto (Cdt) a 54 3. Bardet Romain (Alm) a 2 20 4. Landa Mikel (Sky) a 2 21 5. Aru Fabio (Ast) a 3 05 6. Martin Daniel (Qst) a 4 42 7. Yates Simon (Ors) a 6 14 8. Meintjes Louis (Uad) a 8 20 9. Contador Alberto (Tfs) a 8 49 10. Barguil Warren (Sun) a 9 25 11. Caruso Damiano (Bmc) a 14 48 12. Quintana Nairo (Mov) a 15 28 13. Vuillermoz Alexis (Alm) a 24 38 14. Nieve Mikel (Sky) a 25 28 15. Buchmann Emanuel (Boh) a 33 21 16. Feillu Brice (Foo) a 36 46 17. Mollema Bauke (Tfs) a 37 43 18. Betancur Carlos Alberto (Mov) a 37 47 19. Pauwels Serge (Ddd) a 39 36 20. Benoot Tiesj (Lts) a 42 04 21. Gallopin Tony (Lts) a 42 39 22. Bakelants Jan (Alm) a 50 04 23. Martin Guillaume (Wgg) a 53 52 24. Kreuziger Roman (Ors) a 59 58 25. Chavanel Sylvain (Den) a 1h04 22 26. Hardy Romain (Foo) a 1h12 51 27. Navarro Daniel (Cof) a 1h15 26 28. Henao Sergio Luis (Sky) a 1h16 32 29. Latour Pierre-Roger (Alm) a 1h18 45 30. Frank Mathias (Alm) a 1h21 16 31. Kiserlovski Robert (Kat) a 1h25 25 32. Moinard AmaËl (Bmc) a 1h32 02 33. Roche Nicolas (Bmc) a 1h32 35 34. Degand Thomas (Wgg) a 1h34 02 35. Calmejane Lilian (Den) a 1h35 16 36. Molard Rudy (Fdj) a 1h35 55 37. Gastauer Ben (Alm) a 1h38 33 38. Roglic Primoz (Tlj) a 1h44 41 39. Ulissi Diego (Uad) a 1h45 23 40. Minnaard Marco (Wgg) a 1h48 11

Desde 2011, las caídas han lastrado a Alberto Contador. Ha vuelto a sucederle. Cuatro tropiezos. En el ecuador de este Tour estaba tan machacado que le plantearon la posibilidad de la retirada. Contador se dio tiempo. No quería irse así de su carrera. Y convirtió la etapa de Foix en inolvidable. Landa y él. Gigantes del Tour. «¡Venga, Mikel. Que vamos a hacer algo grande!». La etapa fue para Barguil, que pudo con Contador y Quintana. Landa entró con ellos y no se vistió de amarillo. Pero queda su intento, el sueño que le abrió Contador.

El madrileño ha subido en dos etapas al podio como el corredor más combativo. Su segundo fogonazo fue en los Alpes, en la Croix de Fer. Salió en busca de la fuga y batió el récord de la subida. Luego pagó ese esfuerzo extra en el Galibier y no pudo seguir a Primoz Roglic, el vencedor en Serre Chevalier. Hasta 2010, el viaje de Contador por la Grande Boucle fue triunfal; desde 2011 ha sido una carrera de obstáculos. Ya no ganará el Tour, una carrera que le echará en falta.

Cuando las etapas caigan en la monotonía, los futuros cronistas tirarán de archivo y recordarán la pimienta que Contador le ponía a las carreras. «Hay victorias de las que no me acuerdo, pero no olvidaré nunca las etapas en las que he hecho disfrutar a la gente aunque no las haya ganado». Así se resume el 'estilo Contador'.