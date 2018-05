«Siempre hace ilusión ganar, pero estoy contento porque no he podido dar más» Morcillo, Van der Poel y Dascalu, ayer en el podio. :: Sonia tercero Carlos Coloma. :: S. t. El ciclista de Entrena disfrutó en el entorno de Moncalvillo que tan bien conoce y peleó hasta el final con Van der Poel y Morcillo por el triunfo Vlad Dascalu Tercer clasificado y primer riojano V. S. LOGROÑO. Domingo, 20 mayo 2018, 00:32

Vlad Dascalu llegaba ayer a la meta del Palacio de los Deportes exhausto pero muy contento. El rumano residente en Entrena recibió el cariño del público, disfrutó de un entorno que conoce muy bien y rozó el triunfo. Finalmente, con el depósito de la energía vacío, se conformó con la tercera plaza. Pero hoy, el ciclista del Brújula Bike Race promete seguir dando guerra en una etapa que también conoce y que se adapta a su explosividad.

- ¿Cómo ha vivido la etapa?

- Han ido escapados casi desde el principio Morcillo y Van der Poel, dándose relevos. Les hemos empezado a coger en la segunda ascensión a Moncalvillo y los teníamos cerca, pero no terminábamos de enganchar. Cuando hemos enganchado con Morcillo, Van der Poel se ha ido. Antes de empezar las Neveras de Sojuela he pegado un pequeño arreón, me he puesto el primero del grupito y he podido empalmar con Van der Poel bajando porque tiene la muñeca bastante mal. Además, como me sé el recorrido de memoria, algo tendrá que ver [ríe]. Morcillo ha venido conmigo y hemos ido los tres a relevos hasta la meta.

- En el esprint lo ha intentado pero no ha podido ser.

- En ese momento ya no tenía piernas. Estaba acalambrado desde el mitad de la etapa y llevaba tiempo haciendo malabares para que no se me subieran las bolas. Cuando he empezado a esprintar, no me ha dado.

- Para usted habrá resultado una etapa especial, en el entorno de su pueblo, Entrena, y por donde suele practicar.

- Sí, por Moncalvillo llevo bajando desde que empecé con la bicicleta hace cinco años. Me lo sé muy bien y he disfrutado mucho con la etapa.

- Ha acabado tercero. ¿Se queda satisfecho o le da rabia no haber podido acabar más arriba?

- Siempre hace más ilusión ganar, pero como mis rivales han sido más fuertes, me quedo contento porque no he podido dar más. Ahora el objetivo no es otro que recuperar y mañana [por hoy] a volver a intentar ganar.

- La tercera etapa va a resultar más liviana, con menos subidas. ¿Le favorece o le da igual?

- Al ser un poco más corta, se parece más al 'cross country', que es mi especialidad, pero todo dependerá de cómo estén las piernas. Lo importante es recuperar porque llegaré cansado.