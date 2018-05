Sheyla Gutiérrez suma su segundo triunfo en China Sheyla Gutiérrez celebra ayer con su equipo en China. :: Cyclance V. SOTO Viernes, 11 mayo 2018, 01:06

logroño. Sheyla Gutiérrez vuelve a disfrutar de las mieles del ciclismo. Ayer, la ciclista riojana logró terminar en lo más alto del podio la Panorama Guizhou Internacional, la segunda vuelta por etapas que conquista la de Varea en apenas una semana. La de Varea, que conquistó el maillot amarillo en la primera etapa, lo ha sabido aguantar durante toda la cita para dar una lección de sufrimiento y casta.

Porque no ha sido fácil el triunfo para la corredora del Cylance Pro Cycling. Desde el inicio, el equipo de Gutiérrez ha sido atacado una y otra vez, obligándoles a un gran desgaste. Además, no ha tenido demasiada suerte la riojana, que sufrió una caída que le causó daños en la rodilla y el tobillo y que le agravó un problema latente en el hombro. A pesar de la evidente incomodidad vivida sobre la bicicleta, la campeona de España supo apretar los dientes hasta subirse a lo más alto del cajón. Ayer, una vez que pudo confirmar su liderato, prefirió no disputar el esprint, aunque manteniéndose siempre en cabeza del pelotón (acabó decimotercera) para evitar sorpresas finales. La ganadora de la etapa fue la nipona Yumi Kajihara, que también se alzó con el maillot verde por delante de la riojana.

Tras la victoria en el Panorama Guizhou Internacional, Gutiérrez se mostraba satisfecha: «Estoy muy contenta con la victoria. En estos dos tours he aprendido mucho cómo correr. Es diferente luchar por las etapas que defender una general», explicaba. Para la logroñesa «lo difícil ha sido defender el maillot». «El equipo ha trabajado muy bien y al final hemos sido los más fuertes. Llevarnos dos maillots en dos semanas ha sido muy satisfactorio», resumía.

La otra gran noticia, además del triunfo, ha sido que Sheyla Gutiérrez no ha sufrido problemas de asma o de respiración, que le han complicado el inicio de temporada. Ahora, la corredora del Cylance tiene previsto volver a España para una mini-concentración en el Teide y, posteriormente, volver a competir en la segunda parte de la campaña, con citas importantes como el Campeonato de España o el Giro de Italia, puesto que finalmente no participará en la Bira vasca, donde las alergias siempre le han causado problemas.