Sheyla Gutiérrez ruge en China La ciclista riojana gana el Tour de Zhoushan Island, su primera victoria en una carrera por etapas de categoría UCI DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 3 mayo 2018, 11:49

La ciclista riojana Sheyla Gutiérrez ha ganado el Tour of Zhoushan Island, prueba de categoría UCI celebrada en China. La logroñesa había alcanzado el 'maillot' amarillo de líder en la segunda y penúltima jornada, tras finalizar la etapa en segunda posición, y ya en la tercera y última, al acabar tercera al esprint, con un tiempo de 2.22.14 horas sobre 85,35 kilómetros, la ciclista del equipo Cylance Pro Cycling ha logrado la victoria en la clasificación general. Esta es la primera victoria de Sheyla Gutiérrez en una general por etapas UCI femenino, después de haber ganado la temporada pasada la clásica de Le Samyn y una etapa en el Giro femenino.

En la clasificación general del sexto Tour of Zhoushan Island Sheyla Gutiérrez ha empleado 6.05.00 horas en las tres etapas de las que ha constado, 9 segundos por delante de la alemana Charlotte Becker y 13 menos que la rusa Elizaveta Oshurkova, rivales que le han acompañado en el podio. La ciclista logroñesa estuvo siempre en cabeza del pelotón de 64 corredoras, ya que en la primera etapa fue sexta en un esprint con el pelotón llegando a meta junto, en la segunda jornada fue segunda de una escapada de cinco corredoras y en el tercer y decisivo día fue tercera, también esprintando en meta. Además, en la segunda etapa Gutiérrez logró alzarse con el 'maillot' de la montaña.

El Tour of Zhoushan Island se disputa desde 2012 en China y ninguna española había logrado subirse al podio de la general. De hecho, la alemana Becker defendía la victoria lograda el año pasado. De esta manera Gutiérrez redondea el periplo de su equipo en China, que ya había comenzado con buen pie, con la victoria de Giorgia Bronzini en la primera etapa del Tour de Chongming Island, lanzada, precisamente, por la actual campeona de España de ciclismo en ruta, la riojana. «Al principio no estaba planeado ir a China, pero con la mala temporada que he pasado en las clásicas con la alergia y el asma, y habiendo trabajado tanto el invierno para conseguir la forma con la que llegué a las carreras, decidí competir en China dado que ningún año he tenido ataques de asma en este país», recuerda la propia Sheyla Gutiérrez en declaraciones a Diario La Rioja.

«Contenta por cómo he ganado»

Cabe destacar que hace sólo un mes la ciclista del barrio de Varea sufrió una importante caída durante el Tour de Flandes en la que se golpeó contra un semáforo, golpeándose las costillas y una rodilla. Recuperada, completó el Tríptico de las Ardenas (Amstel Gold Race, Flecha Balona y Lieja-Bastón-Lieja) y ahora, en China, ha conseguido volver a subirse al podio esta temporada, a pesar, también, del asma que sufre. Triple mérito. «Nos ha salido bien. En Chongming trabajé para el equipo consiguiendo una victoria con Giorgia y en Zhoushan Island el objetivo era ganar el tour conmigo», admite Sheyla. Objetivo cumplido entonces. Y alegría. «Estoy contenta no por ganar sino por cómo he ganado. Realmente he hecho la carrera dura, porque el recorrido era montañoso, para eliminar rivales de la general y me he divertido muchísimo», confiesa la ciclista riojana.