Sheyla Gutiérrez quiere volver a disfrutar en Bélgica Domingo, 25 marzo 2018, 00:39

La riojana Sheyla Gutiérrez, después de su espectacular papel en la Driedaagse De Panne-Koksijde belga, donde acabó séptima tras protagonizar la escapada del día, intentará volver a disfrutar hoy en la Gante-Wevelgem, una prueba dura, con cinco cotas que superar, 142 kilómetros y, este año, con un añadido: tres tramos de caminos de tierra que, con las lluvias recientes, pueden convertirse en un problema si no se está bien situado. Después de comprobar que las piernas no le fallan, la ciclista del Cylance Pro Cycling deberá esperar a que su asma no reaparezca hoy.

La carrera, cuarta prueba del World Tour UCI femenino rendirá homenaje a los caídos en la Segunda Guerra Mundial.