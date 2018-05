Sheyla Gutiérrez gana y recupera impulso en China Sheyla Gutiérrez, con el maillot amarillo en China. / CYLANCE PRO CYCLING La riojana suma el Tour de la Isla Zhoushan, su primera carrera por etapas como profesional, y pone punto final a un mal inicio de temporada V. S. LOGROÑO. Viernes, 11 mayo 2018, 00:14

Sheyla Gutiérrez recuperó ayer la sonrisa. En lo más alto del podio, donde le gusta estar, la riojana del Cylance Pro Cycling sumó su primera victoria de la temporada, con la que pone punto y final a un mal inicio de curso marcado por las caídas y los problemas físicos. Por eso el Tour de la Isla Zhoushan ha servido a la de Varea para recuperar las mejores sensaciones y, además, conquistar su primera vuelta por etapas como profesional.

Desde el Campeonato de España disputado en Soria el pasado mes de junio, la riojana no había vuelto a subir a lo más alto del podio. Demasiado tiempo para el espíritu competitivo de la corredora, que ha vivido la prueba de China como un reto. «Estoy contenta más que por lo que he ganado por cómo lo he ganado. He salido concienciada desde el principio», explicaba ayer.

Y es que la carrera china, en la que por fin no ha sufrido problemas de asma, ha obligado a Sheyla Gutiérrez a tomar las riendas desde el principio. Su superioridad, incluso, le bloqueó, ya que le obligó en las dos primeras etapas a atacar continuamente sin recibir respaldo alguno. Pero, al final, su talento y sus recursos le han permitido subirse a lo más alto del podio.

«Estoy contenta más que por lo que he ganado por cómo lo he ganado», explicaba la riojana La de Varea acabó tercera en la última etapa, también se vistió el maillot verde y fue segunda en la montaña

En la tercera y última etapa, disputada ayer, la riojana sabía que debía controlar al pelotón y así lo ha hecho, metiéndose en el esprint final y luchando por ser primera, aunque finalmente se ha tenido que conformar con la tercera plaza. Las bonificaciones le han permitido ampliar la renta con su más directa rival, la alemana Charlotte Becker, en cinco segundos y cerrar la ronda con un tiempo de 6:05:00, nueve segundos menos que la teutona. Además de para recoger el maillot amarillo, Gutiérrez también ha tenido que subir al podio para vestirse con el de color verde de los puntos gracias a su regularidad y ha sido segunda en el de la montaña.

«Estoy muy contenta con el triunfo porque era el objetivo del equipo. Veníamos con la idea de ganar, pero para ello sabía que había que endurecer, porque si no, había corredoras más rápidas», indicaba la de Varea.

La victoria en la prueba, aunque de segundo nivel internacional, permite a la riojana sumar 40 puntos más en la clasificación UCI y colarse entre las 40 mejores de esta temporada, aunque todavía lejos de sus objetivos.

La próxima semana, la de Varea afrontará otro nuevo reto en China, la Panorama Guizhou International , en la que Sheyla Gutiérrez intentará volver a demostrar que las desgracias ya son cosas del pasado y llegar con todas las fuerzas a la Vuelta al País Vasco.