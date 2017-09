Sheyla Gutiérrez concluye decimoséptima en un mundial de color holandés Sheyla Gutiérrez transita en el pelotón. :: @rfec La riojana admite que corrió «reservona» en una prueba que sirvió a Chantal Blaak para colgarse el oro y rematar el trabajo de su equipo L.R. LOGROÑO. Domingo, 1 octubre 2017, 00:18

La riojana Sheyla Gutiérrez no pudo mejorar el octavo puesto que logró en el Campeonato del Mundo del 2016 y concluyó decimoséptima en la cita en ruta que se celebró ayer en la localidad noruega de Bergen. La holandesa Chantal Blaak remató el gran trabajo de Holanda y se colgó la medalla oro tras 152,8 kilómetros. La australiana Katrin Garfoot, logró la plata, mientras que Amalie Dideriksen fue bronce.

«Estoy contenta porque he estado delante. Siempre quiero rematar el trabajo, pero no ha sido posible. Es un Mundial y no he estado tan fuerte como otras corredores», admitía Sheyla Gutiérrez.

Holanda controló en todo momento la prueba, que presentaba una única dificulta montañosa, a menos de 10 kilómetros para la meta. Para la riojana, era la selección más fuerte y quedó patente en un recorrido que a Gutiérrez le gustaba. Las holandesas mandaba y no permitieron alegrías descontroladas. Y las pocas que se produjeron, a modo de escapada, fueron rápidamente neutralizadas, a pesar de que las 'naranjas' también estaban entre esas fugas.

Sheyla Gutiérrez se mantenía en la parte delantera del pelotón. Todas juntas. Holanda aceleraba el ritmo. A falta de treinta kilómetros las holandesas desataban de nuevo las hostilidades. Anna Van der Breggen saltaba del pelotón y arrastraba con ella a diez ciclistas más, entra las que estaba Katrin Garfoot, plata al final. La escapada murió ocho kilómetros después, pero Holanda quería más y una vez reagrupado el pelotón lanzó a Chantal Blaak, que pasó primera por línea de meta a falta de una vuelta junto a la británica Barnes y la francesa Audrey Cordon.

Sonó la campana. Ultima vuelta. La riojana seguía entre las mejores del gran pelotón. Holanda no perseguía ya a las escapadas, pues la presencia de Blaak le frenaba. Era la teoría. En la práctica Van der Breggen y Van Vleuten saltaron y con ellas Garfoot y la polaca Niewiadoma. Se sumaron a la escapada, que ya era de siete efectivos. «En esa última vuelta se ha producido un nuevo ataque, pero decidí mantener la calma», decía Gutiérrez, que admitía que había corrido demasiado «reservona» porque sabía que no estaba «al nivel de las holandesas».

Blaak se lanzó en busca del triunfo. Es la actual campeona en ruta de su país. No falló. Su golpe de pedal le dio la renta suficiente como para levantar los brazos en la línea de meta. Oro mundial.