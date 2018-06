Sheyla Gutiérrez, atropellada en una rotonda de Logroño La ciclista logroñesa, en su victoria del año pasado en el Giro / L.R. La ciclista, que recibirá el domingo la Insignia de San Bernabé, sufrió un accidente en la zona de Los Lirios cuando un conductor se la llevó por delante en una rotonda LA RIOJA Logroño Viernes, 8 junio 2018, 19:58

Mala suerte para Sheyla Gutiérrez, la ciclista vareana que se ha convertido ya en una de las más firmes realidades del ciclismo español. Sheyla, presente estos días en Logroño, recibirá el domingo una de las insignias de San Bernabé que concede el Ayuntamiento de Logroño.

«Hacía mucho que no estaba en Logroño en fiestas», reconoce. Pero hasta ahí la buena suerte: la ciclista sufrió el jueves un atropello del que no salió demasiado bien parada. «No tengo nada grave, pero estoy bastante dolorida», reconocía en declaraciones a Onda Cero.

La ciclista entrenaba en la zona de Los Lirios cuando, circulando en una rotonda, un conductor no la vio y se la llevó por delante. La ciclista volvió a casa en bici, pero al rato empezó a encontrarse peor, con molestias en la cadera y en el brazo.

De hecho, su familia la llevó a un centro hospitalario para descartar cualquier problema más serio, pero todas las pruebas que se le realizaron fueron negativas. Así, Sheyla mantiene su intención de competir la semana que viene en una prueba que se corre en Inglaterra.

No es el primer percance de la ciclista este año, pero este le ha resultado especialmente doloroso: «Da rabia que ahora que estaba bien, que estoy en casa y me encontraba perfectamente, por causas ajenas a mi voluntad me pase esto».