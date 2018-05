Sheyla Gutiérrez aprende a «vivir el estrés de defender un liderato» Sheyla saluda desde el podio tras ganar en Zhiushan. / L.R. La ciclista riojana vuelve a los entrenamientos en Tenerife tras sus victorias en dos rondas por etapas en China LA RIOJA Logroño Domingo, 20 mayo 2018, 16:56

La corredor riojana Sheyla Gutiérrez ha iniciado un periodo de recuperación y entrenamiento tras regresar de China, donde ha ganado dos carreras por etapas y siente que ha dado un paso adelante en su carrera, porque ha aprendido a «vivir el tremendo estrés» que supone «defender un primer puesto».

Así lo ha explicado a Efe la riojana, que ha logrado, gracias a sus resultados en el país asiático, situarse en el puesto 28 del ránking mundial, no solo como primera española, sino como la cuarta más joven de todo el pelotón internacional entre las 30 mejores.

Y eso que la campeona española tuvo un inicio de temporada en el que se vio lastrada en las carreras europeas por sus problemas de alergia y por una caída.

«La verdad es que soy muy alérgica y a muchas cosas», explica, y, por eso mismo ha renunciado a participar en la Bira, la prueba de la World Tour femenino que se disputa en España «pero que siempre me ha ido mal, porque me daban unos ataques horribles».

Esta temporada, explica, cree que realizó una preparación «muy buena» y se veía con opciones «de luchar por muchas cosas» pero «sufrí más la alergia que otros años» en las carreteras de Bélgica y Holanda «y por eso no pude luchar por más cosas» pero está convencida de que «si no hubiera sido por eso, hubiera tenido opciones».

«Me sentía muy frustrada, porque me había preparado bien, llegaba contenta a las carreras, pero la alergia me dejaba tan mal que no podía hacer nada», detalla la corredora que milita en el Cylance Pro Ciclyng norteamericano.

Admite que tal y como había ido el inicio de la temporada no se planteaba correr las carreras en las que su equipo iba a participar en China «pero me dieron esa oportunidad» y «estoy más que agradecida, ha ido todo muy bien».

El cambio de clima le permitió encontrarse bien desde el primer día, en el que empezó a participar con buenas sensaciones ya en la vuelta a la isla de Chooming, y destacó, con dos victorias en la general en las carreras por etapas de Zhiushan y Guizhou.

Fueron tres pruebas en las que compitió con algunas escuadras que también corren el calendario mundial y otras de diferente categoría «pero eso no supone que fuera más fácil, al revés, había mucha más agresividad y dureza».

Por eso ella y su equipo tuvieron que trabajar «muchísimo» para defender el maillot de la español y aguantar los continuos ataques de ciclistas que buscaban darse a conocer derrotando a una corredora del World Tour.

«Muy estresante»

«Fue muy estresante, tuve presión para defender el primer puesto ocho días seguidos y eso no me había pasado nunca», explica, en alusión al papel que tiene en su equipo, en el que hay otras ciclistas, que, en principio, soportan más responsabilidad que ella.

Así, hasta ahora defender un maillot de líder era algo casi desconocido para la riojana «y por eso he aprendido mucho» y ha comprobado que partir desde el primer puesto en una carrera «es muy duro» pero «si consigues defenderlo, es gratificante».

Está muy satisfecha por su experiencia en China aunque ha decidido «parar un poco» de cara a la segunda mitad de la temporada. Así, se ha desplazado a entrenar a Tenerife «donde me encuentro a gusto, no tengo problemas de alergia y se puede trabajar muy bien».

Y aunque el parar, en principio hasta mediados de junio, le supondrá perder algunas posiciones en el ránking mundial, cree que llegará en las mejores condiciones al OVO Tour, que comienza en Inglaterra el 13 de junio y al Giro de Italia, ya en julio.

En ambos casos, en especial en la ronda italiana, asume que su papel dentro de su equipo volverá a ser el de pelear por triunfos de etapa «aunque voy a ir al máximo».

Entre medio defenderá su título de campeona de España en las carreteras de Castellón, consciente de que «va a ser muy difícil volver a ganar» porque «estoy sola».

Así alude a que el año pasado fue capaz de sorprender a corredoras que habían preparado el campeonato con estrategias de equipo, «pero este año todos van a estar atentos a mí» y «yo no cuento con compañeras».