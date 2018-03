CICLISMO Sheyla Gutiérrez acaba la 35ª en la Gante-Wevelgem tras estar adelante casi toda la carrera L.R LOGROÑO. Lunes, 26 marzo 2018, 00:39

El ciclismo no permite ningún despiste. En el momento más inesperado, una carrera se puede romper. Y cuando se abre un hueco, no se espera a nadie. A Sheyla Gutiérrez ayer no le acompañó la suerte. Después de exhibirse en cabeza del pelotón durante casi toda la carrera Gante-Wevelgem, la riojana se dejó caer un poco en el pelotón cuando se produjo, a falta de quince kilómetros, el arreón definitivo. Ese cambio de ritmo y el viento provocaron abanicos y que la ciclista del Cylance Pro Cycling se quedase en el segundo grupo.

A pesar de que peleó para reagruparse con las mejores, no pudo lograrlo y acabó la cuarta prueba del UCI Élite femenina de la temporada en la 35ª a 1m48s de la ganadora, la italiana Marta Bastianelli.

La de Varea continúa mejorando y sus problemas respiratorios parecen superados, aunque le sigue faltando un punto de fortuna para estar con las mejores.