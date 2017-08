Sheyla, decepcionada tras su decimocuarta plaza en el Europeo Sheyla rueda penúltima en la escapada decisiva. :: fec L.R. Sábado, 12 agosto 2017, 23:54

logroño. Sheyla Gutiérrez acabó «decepcionada y disgustada» con su decimocuarto puesto en el Campeonato de Europa de ciclismo en ruta, que se disputó ayer en Herning (Dinamarca) sobre una distancia de 120,6 kilómetros.

«Venía en muy buena forma y he estado atenta a todos los cortes, pero cuando me he metido en la fuga buena me que quedado yo cortada», decía la riojana tras la carrera. Contrariada, Gutiérrez pedía «perdón» a sus compañeras de equipo, Ane Santesteban y Lourdes Oyarbide, y a quienes le habían apoyado ante esta cita.

Lo cierto es que la riojana cuajó una gran carrera, pero sin premio. Seis vueltas al circuito de 20,1 kilómetros. El pelotón fue compacto durante la mayor parte de la prueba. Control en las primeras plazas para evitar sustos, aunque cuando cruzaron por penúltima vez la meta, todo cambió. El inicio de ese sexto y último giro se tradujo en el comienzo de la pelea de verdad por la medalla de oro europea. Así se formó una fuga en la que estaba Sheyla Gutiérrez, Marianne Vos, Georgia Bronzini, la rusa Olga Zabelinskaya, la alemana Charlotte Becker, la polaca Katarzyna Pawloska y la también transalpina Elisa Longo-Borghini. Siete ciclistas que buscaban el triunfo. El entendimiento entre ellas fue instantáneo y rápidamente tomaron una ventaja de 40 segundo sobre el pelotón, donde nadie reaccionaba. Las ciclistas de Francia, Bélgica y Dinamarca cambiaron el ritmo, pero cuando se dieron cuenta de que la carrera se les escapaba, ya era tarde.

A pocos kilómetros del final, Sheyla Gutiérrez se descolgaba de ese grupo. Desventaja que al final resultó insalvable para la vareana, a la que atrapó el pelotón y con el que entró en las primeras plazas, pero ese no era su objetivo. Tras la escapada, Marianne Vos se imponía a Georgia Bronzini y Olga Zabelinskaya.

«Esto es ciclismo. He hecho una buena carrera, pero con un mal resultado. Estoy completando una buena temporada y me encontraba muy bien ante esta cita, pero ahora hay que pensar en la próxima semana, en próximas competiciones», decía con resignación la riojana.