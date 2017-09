VUELTA A LA RIOJA JÚNIOR Santiago Martínez asegura el triunfo final Imagen de todos los premiados con el líder Santiago Martínez en el medio. :: díaz uriel La última etapa de la Vuelta Júnior resultó muy movida, pero los favoritos no dieron opción a la sorpresa Raúl Rota gana en Arrúbal al esprint, por delante de Cobo, el más activo y mejor Júnior de primer año CARLOS FERRER Lunes, 25 septiembre 2017, 00:18

Arrúbal. Movida, trabajada, plena de lucha y de escapadas, la tercera y última etapa de la Vuelta a La Rioja Júnior tuvo de todo, pero el final se dilucidó al esprint, ganando Raúl Rota, que supo entrar el primero en la última curva y no dio opción a nadie para arrebatarle el triunfo. Y bien que lo intentó Iván Cobo, subcampeón de España y mejor corredor de primer año, que se escapó en varias ocasiones a lo largo de la etapa, pero que no pudo rematar.

Así, Santiago Martínez se hizo con la victoria final de la Vuelta, entrando noveno en meta, cómodamente instalado en el pelotón, después de haber estado muy atento a lo largo de la jornada a los intentos de fuga que se dieron.

Arrúbal-Arrúbal Etapa 1. Raúl Rota (T. Villanúa)1 54:37 2 Iván Cobo (Aseguras)m.t. 3 Pau Miquel (T. Villanúa)m.t. General 1. Santiago Martínez (Bathco)6 30:04 2 Rubén González (Valverde)a 2'' 3 Denis Vulcan (Cartagena))a 5'' 4 Santiago Alcoba (Lancar))m.t. 5 A. L. Abetxuko (F. Lintxo))a 26'' 6 Guillem García (Bathco)a 28'' Regularidad 1 Andoni L. Abetxuko (Lintxo)48 pts. Metas Volantes 1 Jorge Gómez (Bathco)4 pts. Montaña 1 Denis Vulkan (Cartagena)12 pts. Equipos 1. Bathco19 31:08 Júnior Primer Año 1. Iván Cobo (Aseguras)6 30:37 Primer Riojano Raúl Bastida (Giménez Ganga)6 43:14

Los hubo desde prácticamente el inicio de la etapa, antes de pasar por Agoncillo e incluso en Murillo, donde se fueron durante unos kilómetros Alday (Lancar) y Pereira (Banco Santander) también muy activo durante la jornada.

Daniel Tena (F. Lintxo) tuvo que ser evacuado al hospital por una caída tras pasar el alto del Arrodeo

La fuga más importante y que duró más kilómetros fue el que protagonizaron Ruiz (F. Lintxo), García (F. Contador), Mallo (Autronic), Navas (Sanse Rotor) y el citado Pereira, que se escaparon al paso por Nalda (km. 29), que se despegaron definitivamente al paso por Sorzano, y que aguantaron hasta Alberite (km. 75), después de perder a Pereira y de que se les unieran Decraene (F. Contador), Sánchez (Onda), Alcántara (Banco Santander) y Rodríguez (Valverde).

Hasta cuarenta segundos de ventaja llegaron a tener al paso por Sotés, después de los altos de Sorzano, manteniendo el medio minuto por la Nacional 111 hasta entrar en Lardero. Tras ser engullidos, dos intentos de Cobo (Aseguras) y de Sánchez (Cartagena) a partir de Villamediana hasta Murillo (km. 78), al que se unió un instante Mol (F. Contador).

Pero los favoritos tomaron las riendas del pelotón y no permitieron ninguna fuga más en los últimos kilómetros hasta llegar a Arrúbal, donde Rota fue el más listo y rápido para tomar la curva final en primera posición y aguantar hasta la línea de llegada para hacerse con el triunfo parcial.

En el Alto del Arrodeo, Daniel Tena (F. Lintxo) sufrió una fuerte caída al golpearse con un coche. Fue trasladado el hospital y la carrera se detuvo unos minutos, hasta que llegó la ambulancia. Al término de la prueba, sus familiares indicaban que le estaban realizando un escáner y que parecía que el diagnóstico no era tan grave como se temió en un principio.

El riojano Raúl Bastida se enfundó el maillot del Diario La Rioja. El joven corredor, júnior de primer año y debutante en carreras de esta envergadura comentaba que se sentía muy contento por haber participado: «He visto la prueba desde el coche neutro algún año. En la bicicleta me canso, sufro, pero disfruto mucho más, aunque pinche (como en sábado en Soto) o me caiga (ayer en Murillo). El año que viene me gustaría volver».