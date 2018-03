Robredo afronta con «ganas de darlo todo» la Vuelta al Alentejo L.R. Miércoles, 21 marzo 2018, 00:03

logroño. Hoy comienza la XXVI edición de la Vuelta al Alentejo (Portugal), en la que participará el ezcarayense Álvaro Robredo (BH Burgos). La prueba (UCI 1.2) consta de seis etapas en cinco días, con una jornada de doble sector con contrarreloj individual y etapa en línea. La cita reunirá a quince equipos de categoría continental, entre ellos cuatro españoles (BH Burgos, Murias, Fundación Euskadi y Caja Rural), y Robredo la afronta «con ganas de darlo todo». «Llego con mucha ilusión y creo que se me puede dar bien, porque no es una vuelta de montaña dura. En principio, no iba a competir, pero me avisaron hace una semana y, aunque no llego en la mejor forma, creo que estoy bastante bien», resume.