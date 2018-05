101º GIRO DE ITALIA Hasta el reloj apuesta por Yates Simon Yates, durante la contrarreloj, en la que mantuvo el liderato. :: afp Dennis gana la 'crono' de Rovereto, en la que el líder resiste en un terreno ideal para Dumoulin y conserva 56 segundos J. GÓMEZ PEÑA Miércoles, 23 mayo 2018, 00:44

Dicen las guías turísticas que de Trento a Rovereto se llega en apenas 45 minutos. Un paseo en coche por los paisajes del Adigio. El australiano Rohan Dennis obligó ayer a actualizar tales guías: encima de una bicicleta de contrarreloj cubrió esos 34 kilómetros en 40 minutos justos, 14 segundos menos que Tony Martin y 22 menos que Tom Dumoulin, que no le recortó al líder, a Simon Yates, el tiempo que necesitaba y se queda en la general a 56 del británico. Por eso, porque Yates resistió firme la amenaza de las manecillas de reloj, habrá que actualizar también aquellos pronósticos iniciales de este Giro. Donde se decía que todo era un duelo entre Dumoulin y Froome, hay que poner que todo parece ya cosa de Yates, dueño de la maglia rosa con casi un minuto sobre Dumoulin, más de tres minutos sobre Pozzovivo y casi cuatro sobre Froome.

En las colinas de Trento cuida sus viñedos Francesco Moser, que tuvo el récord la hora. En 1984 rodó a 51,151 km/ en la altitud de México. Uno de sus vinos lleva ese nombre: '51,151'. Anuncia el viejo campeón que es intenso, afrutado, fresco y mineral. Entre Trento y Rovereto, Dennis, que también fue recórdman del mundo con 52,491 km/h, superó la velocidad media de Moser y alcanzó 51,3 km/h. Llegó más rápido a Rovereto que los coches de las guías turísticas.

CLASIFICACIONES Giro de Italia 16ª etapa Trento-Rovereto34,2 km 1. Rohan Dennis (BMC) 40 00 2 Tony Martin (Katusha-Alpecin) a 14s 3 Tom Dumoulin (Sunweb) a 22 4 Jos van Emden (LottoNL) a 27 5 Chris Froome (Team Sky) a 35 .. 22. Simon Yates (Mitchelton) a 1 37 General 1. S. Yates (Mitchelton) 66h.39 14 2 Tom Dumoulin (Sunweb) a 56s 3. D. Pozzovivo (Bahrain) a 3 11 4. Chris Froome (Team Sky) a 3 50 5. Thibaut Pinot (FDJ) a 4 19 .. 7. M. Ángel López (Astana) a 5 37

Yates se defendió sobre la punta de su sillín: el británico terminó en el puesto 22, a 1.15 de Dumoulin. En la meta, Yates sonreía, claro. El reloj le había confirmado que está en el momento físico de su vida. «Estoy feliz. He empezado bien la etapa. Pero en el repecho me he cebado y luego lo he pagado. Me iba muriendo en los diez kilómetros finales», confesó. Sonrisa rosa. «Ha sido la mejor 'crono' de mi vida».

El líder, «a la defensiva»

«Me ha sorprendido que Dumoulin no me recortara más tiempo. Esto cambia mi táctica para los próximos días. Lo siento por los fans, pero jugaré a la defensiva», anunció Yates al bajar del podio en Rovereto.

Cada noche, allí dobla una campana por los caídos, a millares, en la I Guerra Mundial. La clasificación de la etapa es algo así como una relación de víctimas. Tras cuatro especialistas como Dennis, Martin, Dumoulin y Van Endem aparece Froome, que no es el que era y se dejó 35 segundos. «No quise tomar riesgos. Aún tengo fresca la caída en el prólogo de Jerusalén», alegó. Justo detrás sorprendió la sexta plaza de Fabio Aru, que hace dos días era un muerto viviente en los Dolomitas y que en Rovereto echó a volar en una contrarreloj plana, algo insólito en su biografía. Después, el VAR desveló que se había aprovechado del rebufo de un vehículo. Le cayó una sanción de 20 segundos.

Yates y Bilbao cedieron menos de lo previsto, 1.37 y 1.40. Tampoco Pozzovivo, resistente, se dejó mucho: 2.20 en relación a Dennis. En cambio, los dos escaladores que luchan por la maglia de mejor joven bajaron su cotización en la pugna por el podio: 'Supermán' López perdió 2. 47 y Carapaz, diez segundos más. Siguen a la par.

La clasificación general continúa en manos de Yates, con 56 segundos de ventaja sobre Dumoulin y 3.11 sobre Pozzovivo. Froome, cuarto a 3.50, se mete en la pelea por el podio, un premio menor para un vencedor de cuatro Tours. Pinot, que se hundió en la 'crono', está ya 4. 19. Luego vienen Dennis (a 5.04) y el dúo del Astana, 'Supermán' (a 5.37) y Pello Bilbao (a 6.02). El vizcaíno, peor escalador que el colombiano pero mejor contrarrelojista, está a la altura de su líder. La novena plaza es para el ecuatoriano del Movistar, Carapaz, a 6.07. Quedan una etapa llana, tres de montaña y el paseo triunfal de Roma. Yates ya descuenta los días.