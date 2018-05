«El público te anima mucho, la bicicleta pedalea sola»

La riojana Diana Fernández Lana no cabía en sí misma de la alegría que tenía. Séptima en la general y primera riojana en cruzar la meta, la ciclista del Auto Oja se mostró asombrada de su primera etapa. «He disfrutado mucho», explicó tras su primera experiencia en La Rioja Bike Race.

El conocer el recorrido de esta primera etapa al ser local le dio mucha confianza en los momentos complicados. Además, la agradable temperatura, la ausencia de viento y de barro y sobre todo el apoyo del público ayudó a que la riojana disfrutara aún más. «Hubo mucha gente que me animó, que quizá no me conocía pero que gritaban: ¡Vamos, Diana!, y eso te anima muchísimo. La bicicleta pedalea sola», reconoció la mejor riojana en cruzar la meta del Palacio de los Deportes.