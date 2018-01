«El profesionalismo no me ha defraudado. Sigo disfrutando de cada momento» Álvaro Robredo, durante un entrenamiento con el BH Burgos. / L.R. El ezcarayense se prepara en Benidorm para debutar la próxima semana en la Challenge de Mallorca con un sueño: correr la Vuelta Álvaro Robredo Ciclista del BH-Burgos VÍCTOR SOTO Logroño Viernes, 19 enero 2018, 11:24

Álvaro Robredo (Ezcaray, 1993) afronta su quinta temporada como ciclista profesional. Enrolado en las filas del Burgos BH Procycling Team, el ciclista riojalteño busca nuevos retos de cara a esta campaña. En plena pretemporada en Benidorm, su primer reto se plantea la próxima semana, cuando participará en la Challenge de Mallorca. No será la única gran prueba en la que el ezcarayense podrá compartir pelotón con los mejores ciclistas del mundo. El ascenso del Burgos BH a la categoría Profesional Continental (la segunda división, por detrás de los UCI World Tour) permitirá que Robredo y sus compañeros vivan experiencias como la Volta a Cataluña, al País Vasco o, incluso, la Vuelta a España.

- ¿Cómo afronta la temporada?

- Con mucha ilusión. He entrenado mucho, con muchos kilómetros por Ezcaray, aunque el tiempo no ha acompañado. No empezaré en el mejor momento de forma en Mallorca, donde corro el 25 y el 28, pero estaré bien.

- ¿Cuáles son sus objetivos?

- No me he planteado, aunque trabajaré por apoyar a los fichajes estrella como Matvey Mamykim, Silvio Herklotf o José Mendes.

- El BH Burgos ha ascendido de categoría, ¿qué supone?

- Contaremos con más invitaciones a más vuelta. La primera, por ejemplo, será la Colombia Oro y Paz, donde estaré. Allí empezará Nairo Quintana la temporada y también estarán muchos ciclistas del pelotón. Además, podremos correr la Volta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco o, a falta de confirmación, la Vuelta a España.

- ¿Se ve corriendo la Vuelta?

- Sería la leche, pero debo ser consciente de que será complicado. La nómina de corredores de cada equipo se ha rebajado a ocho, así que entrar en la selección será complicado.

- En su quinta temporada, ¿ha cambiado como corredor y también como persona?

- Como persona creo que sigo siendo la misma. Pero como corredor sí he cambiado. He aprendido mucho y he mejorado.

- ¿Qué tipo de ciclista es ahora?

- Claramente un rodador. En llano es donde mejor me defiendo. En los últimos años he ido cogiendo kilos, sumando musculatura y mejorando en la montaña cada día.

- ¿Le ha sorprendido el mundo profesional, le ha decepcionado o le parece aún más duro de lo esperado?

- Estoy muy contento. No me ha defraudado para nada. He disfrutado de cada momento y espero seguir haciéndolo.

- ¿Le sigue impresionando correr junto a los mejores del mundo?

- Todavía impresiona, aunque ha cambiado. Al principio sí lo notabas más, porque estabas junto a tus ídolos, a los que veías por la televisión. Pero ya menos. Cada uno tiene su trabajo y hay compañerismo dentro de los equipos. En el pelotón hay rivalidad, pero los ciclistas son majos.