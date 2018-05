«En la primera etapa lo di todo y no quedaba nada»

Resulta raro, pero hubo que esperar a Carlos Coloma un cuarto de hora. Llegó en el puesto 33 sin problemas mecánicos ni pérdidas por los senderos. Un mal día que el albeldense reconocía..

- ¿Qué le ha ocurrido?

- En la primera etapa lo dimos todo y ya no había nada. Ha habido algún percance, pero nada serio. El viernes apreté bastante y la etapa de hoy [por ayer] no me gustaba demasiado. Había 40 minutos de subida continuos, luego bajada, luego otros 40 minutos de subida... Para mis características no es buena. Si tu madre te da la paga el viernes y te la gastas el sábado, para el domingo no te queda nada.

- ¿No ha querido apretar más?

- Soy una persona que, después de tantos años, me guío por la cabeza y por el corazón en momentos concretos. Pero cuando no estás para hacer nada es absurdo apretar para quedar el 15 en vez del 30. Al final hay que guardar para la última etapa y para la Copa del Mundo, que es el objetivo. Teníamos marcada la primera etapa y estuvimos relativamente cerca porque me metieron tres minutos pero acabé segundo.

- Van der Poel, Dascalu... una dura competencia.

- Van der Poel ha ganado muchas carreras y las que le quedan. Vlad lleva una trayectoria impecable y este año está mejorando mucho, mucho, mucho. Tanto Vlad como Rocío entrenan conmigo y para mí es un orgullo ver cómo andan y espero que nos sigan dando muchas alegrías.