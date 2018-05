Van der Poel reniega del 'eterno segundón' La imagen engañosa de la carrera. Van der Poel, segundo, sigue la estela de Vlad Dascalu por las sendas de La Grajera. Al final, el holandés ganaría y firmarán un pleno. :: s. t. El holandés aparece por sorpresa en La Rioja Bike Race, gana las tres etapas y desaparece JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Domingo, 20 mayo 2018, 23:39

El gen ganador se tiene, aunque se puede adquirir, pero los grandes campeones nacen con él. El futuro del 'cross country' tiene como invitado muy especial a Mathieu Van der Poel, que ayer a sus 23 años, culminó su primera participación en La Rioja Bike Race con números de ganador: victoria en las tres etapas y en la general. Supo sufrir y supo vencer. Ese gen ganador que también demostró Clàudia Galicia al volver a ganar una etapa, la decimocuarta en la historia de la prueba y, por supuesto, la general por quinta vez. Y ese gen vive desde hace mucho tiempo en Carlos Coloma, que celebró su tercer puesto de ayer con rabia, con gestos que recordaban a su medalla olímpica en Brasil. Lo pasó mal el sábado. Y ese gen se lo está inculcando poco a poco el albeldense a Vlad Dascalu, que ayer fue segundo y al que la primera etapa le ha privado de un puesto en el podio global de la prueba.

El de ayer era un viaje a lo desconocido porque La Rioja Bike Race nunca había mirado hacia el norte de Logroño. Etapa por El Cortijo, el meandro del Ebro y La Grajera. Etapa corta, 52 kilómetros y muy rápida, a casi 30 kilómetros de media a pesar del castigo de los dos días anteriores. El pelotón conoció por primera vez el otro Logroño, el que no nace en el Palacio y muere poco después al sur. De hecho lo cruzó en busca de la ermita de la carretera de El Cortijo. Cinco kilómetros por asfalto, con viento en contra y con ganas de guerra. Ritmo muy rápido en un pelotón que antes de entrar en la vía verde del barrio logroñés ya presentaba múltiples fracturas, con los mejores en los primeros puestos y con otros, caso de Dascalu, colocándose en el grupo de cabeza antes de emprender la rápida bajada hacia el Mantible y adentrarse en los viñedos que pueblan ese espectacular meandro.

Etapa Absoluta 1. Mathieu Van Der Poel 01 44:39 2. Vlad Dascalu 01 44:39 3. Carlos Coloma 01 48:14 Máster 30 1. Sergio Flores 01 51:27 2. Ivan Romero 01 51:41 3. Miquel Escola 01 51:47 Máster 40 1.Jose Maria Guerrero 01 48:57 2.Alberto Bancora 01 51:41 3. Alejo Moya 01 53:50 Máster 50 1 Timothy Kirkus 02 09:23 2. Jesus Martinez 02 11:50 3. Iñaki Gorosabel 02 13:52 Máster 60 1. Jose Santos Asenjo 02 23:10 2. David Abizanda 02 25:48 3. Alejandro Benito Cazorla 03 26:04 Elite Woman 1. Claudia Galicia 02 01:55 2. Hildegunn Hovdenak 02 04:58 3. Sandra Santanyes 02 13:35 Máster Woman 1. Muriel Bouhet 02 19:47 2. Nuria Espinosa 02 22:13 3. Corina Mesplet 02 22:29 General Absoluta 1. Mathieu Van Der Poel 07 21:01 2. Enrique Morcillo 07 30:02 3. Ever Alejandro Gomez 07 30:28 4. Francesc Guerra 07 30:30 5. Vlad Dascalu 07 32:32 .... 13. Carlos Coloma 07 43:04 Máster 30 1 Sergio Flores 07 48:49 2. Juan Tamayo 07 56:00 3. Miquel Escola 07 56:11 Máster 40 1. Jose Maria Guerrero 07 59:25 2. Alberto Bancora 08 03:17 3. Alejo Moya Giral 08 09:05 Máster 50 1. Timothy Kirkus 09 38:07 2. Jesus Martinez 09 40:31 3. Jaume Estañol 09 42:45 Máster 60 1. David Abizanda 11 08:16 2. Jose Santos Asenjo 11 45:48 3. Alejandro Benito Cazorla 14 56:26 Élite Woman 1. Claudia Galicia 08 53:38 2. Hildegunn Hovdenak 09 04:16 3. Clara Fernandez 09 23:31 .. 9. Diana Fernandez 10 49:35 13. Laura Kalberg 11 20:51 Máster Woman 1. Muriel Bouhet 10 21:26 2. Corina Mesplet 10 39:47 3. Seda Grenavtseva 11 14:02 ... 5 Ana Calleja 11 33:56

Los aspirantes ya habían cogido sitio. Ever Alejandro Gómez, Guerra, Van der Poel, Dascalu, Víctor Manuel Fernández,... se movían en las primeras plazas ya por senderos donde la piedra era protagonista antes de abrirse la vega hacia Fuenmayor y comenzar el ascenso hacia la montaña de La Grajera. Ese fue el terreno que eligieron dos jóvenes, Van der Poel y Dascalu, para romper el grupo de cabeza. El pelotón comenzaba a sobrevolar La Grajera, pero antes tenían que pasar por el circuito de 'cross country'. Francesc Guerra, ganador de la edición del pasado año, no podía conectar con el dúo, aunque servía de nexo con un grupeto en el que se encontraba Carlos Coloma. El descenso hacia el embalse fue muy rápido. Van der Poel y Dascalu volaban sobre el asfalto que une la ladera con el valle por debajo de la LO-20 y se daban relevos en busca de una renta más amplía respecto a Francesc Guerra, que transitaba en solitario a unos segundos. Poco después, la grupeta, con Carlos Coloma bien colocado en el centro de la misma.

Van der Poel ha dominado en las tres jornadas, aunque en dos de ellas ha vencido al esprintVlad Dascalu ha firmado una gran actuación, con dos podios, pero lastrada por la primera jornada Coloma sacó ayer toda su rabia al lograr la tercera plaza en la etapa; el sábado lo pasó mal Clàudia Galicia demostró una vez más su gen ganador, venció ayer y se llevó su quinta general

Se presumía un final similar al del día anterior, en el que los dos protagonistas y Morcillo se jugaron la victoria al esprint. Ayer era un mano a mano entre ambos. No había un tercero en discordia. Por el sube y baja de La Grajera, el grupo perseguidor engullía a Guerra, que pasaba a trabajar en la caza de los escapados. No fue posible. La diferencia era insalvable, pues Van der Poel y Dascalu seguían a lo suyo, que no era sino rodar y rodar en busca de la meta. Habían devorado la pequeña dificultad del monte Candorras, el Campo de Logroño de golf y sólo les restaba acometer el monte La Pila, que después de tres días no representaba nada, salvo subir y bajar. El esprint estaba en la mente de ambos y así se iba a dilucidar la última etapa. Van der Poel había demostrado el día anterior que era más rápido que su adversario. Repitió.

Con un minuto por debajo del mejor tiempo previsto por la organización (1.45 horas) se presentaban ambos en línea. El holandés ganaba por tercer día sin apenas acelerar. La duda era saber si dejaría la victoria de etapa para su compañero de fuga en los dos días, pero Van der Poel venía a ganar y ganó. Llegó a última hora y ni él sabe si volverá a pisar tierras riojanas. Ni festejó el triunfo. Carácter holandés. Eso sí, dejó patente que a él no le etiquetarán de 'eterno segundón' como a su abuelo Raymond Poulidor, ocho podios en el Tour y ningún triunfo global, y que disfruta ahora de los éxitos de esta tercera generación. De hecho, al joven Van der Poel ya se le conoce como el «elegido», el «fenómeno» o el «Valentino Rossi» de la bicicleta, como se refirió a él José Antonio Hermida.

Vlad Dascalu se quedó con las miel en los labios. Quinto en la general después de dos podios. Esta prueba no perdona y la mecánica le jugó una mala pasada el viernes. «¡Maldita cadena!», debió de pensar el rumano. Mala suerte, aunque en sus piernas hay muchos podios, como los que ha cosechado y cosecha uno de sus mentores, Carlos Coloma.

Mucho más explícito se mostró el riojano en meta. La persecución no tuvo éxito, pero entró en el giro previo a la meta con unos metros de ventaja sobre el grupo y festejó su tercera plaza con la rabia propia del campeón que lleva dentro. Soltó el manillar, tensó sus brazos, cerró los puños y soltó cuatro gritos que le liberaron. Fantástico comportamiento con dos podios en dos días y con la mente puesta en la Copa del Mundo, que en estos próximos quince días acoge las citas de Alemania y República Checa.

Más silenciosa en la victoria es Clàudia Galicia. Reconoció méritos a Hildegunn Hovdenak por su victoria en Moncalvillo, pero ayer volvió a demostrar el animal competivo que lleva dentro. No es una ciclista de gestos llamativos, pero su forma de rodar le convierte en un rodillo. La noruega le aguantó hasta el segundo punto cronometrado, pero la catalana rompió a su rival antes de llegar al circuito de 'cross country' en el discurrir por el embalse de La Grajera, el campo de golf y las dos pequeñas dificultades orográficas.

En féminas, pero en Máster Woman, Corina Mesplet ha completado un fantástico fin de semana. Ha subido los tres días al podio y ha concluido su primera participación en La Rioja Bike Race con un fantástico segundo puesto. Y en hombres, en Máster 60, David Abizanda y José Santos Asenjo coparon las dos primeras plazas de la general.