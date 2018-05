Rioja Bike Race Van der Poel y Hovdenak dominan la segunda etapa 01:12 Un momento de la carrera. / Sonia Tercero El español Morcillo ha resultado segundo y Dascalu, el tercero LA RIOJA Sábado, 12 mayo 2018, 18:07

En categoría elite masculina, el neerlandés Van der Poel ha vuelto a ser el más rápido de la jornada, destacándose desde el inicio de la etapa y a pesar de sus fuertes contusiones provocadas por una caída ayer. Ha sido seguido del español Morcillo y el rumano afincado en La Rioja, Dascalu, que logra su mejor puesto en la historia de La Rioja Bike Race.

Con salida desde Logroño y atravesando por pistas los pintorescos viñedos riojanos en dirección Daroca de Rioja, los Mountain Bikers han ascendido hasta Moncalvillo, el epicentro de la etapa.

Un momento de la carrera. / Sonia Tercero

Al descender La Hermedaña, uno de los tramos emblemáticos de la prueba, han ascendido de nuevo Moncalvillo para después tomar el magnífico descenso de Las Neveras. Se ha regresado a Logroño por el pico del Águila, también presente en otras ediciones, que ha sido la última dificultad física y técnica de la etapa.

El ciclista Carlos Coloma / Jesica Vega

Clasificación de la etapa 2- Masculina Mathieu Van der Poel 02:51:08 Enrique Morcillo 02:51:08 Vlad Dascalu 02:51:09

Clasificación General masculina: Mathieu Van der Poel 02:45:13 Carlos Coloma 02:48:09 Francesc Guerra 02:49:15

Clasificación de etapa 2 - Femenina Hildegunn Hovenak 03:27:38 Clàudia Galicia 03:28:47 Clara Fernández 03:40:38

Clasificación General femenina: Clàudia Galicia 03:22:55 Clara Fernández 03:26:33 Hildegunn Hovdenak 03:31:38

En categoría Elite Femenina, Hildegunn Hovdenak, ha hecho historia derrotando a la imbatida Clàudia Galicia, que ha finalizado a pocos segundos de diferencia. «Hoy las cosas me han ido mucho mejor que ayer. Ha sido una etapa con subidas muy técnicas y al principio no tenía muchos chicos delante, así que he podido rodar rápido. En el último avituallamiento he visto que estaba a unos veinte segundos de Clàudia, entonces he ido lo más rápido posible hasta lograr la victoria de etapa«, ha declarado la noruega.

La catalana, que rompe su racha de 13 victorias consecutivas, sigue liderando holgadamente la clasificación general: «Hildegunn ha hecho una muy buena etapa, se ha merecido ganar. Me ha pasado cuando sólo faltaban diez kilómetros para llegar a meta y he podido seguirla. Ahora lo importante es que sigo líder, en mi objetivo de ganar la prueba, pero no puedo cometer ningún fallo a pesar de tener siete minutos de ventaja».

La tercera clasificada en la etapa Buff® ha sido Clara Fernández (Scott-Sanferbike), quien ha acusado el sobre esfuerzo de ayer pero repite podio.