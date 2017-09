El Mundial marca la cita italiana Carlos Coloma, en una de las citas de la Copa del Mundo de este año. :: pmra Carlos Coloma acaba la Copa del Mundo en Val di Sole con la mente puesta en la lucha arcoíris M. GLERA LOGROÑO. Sábado, 2 septiembre 2017, 23:47

No es éste un domingo cualquiera, ya que este 27 de agosto concluye la Copa del Mundo. El interés por la carrera es escaso, ya que Val di Sole será testigo del adiós a la competición y de récords personales, porque el triunfo esta decidido desde hace tiempo. Nino Schuerter repite victoria en la Copa. Para Carlos Coloma la cita italiana supone una escala en su larga temporada que tendrá su aterrizaje en Cairns, el 9 de septiembre.

La cita en la región del Trentino se traduce en la eliminación de riesgos. El triunfo global está definido y sólo queda saber si el ciclista suizo será capaz de culminar una temporada con pleno de victorias. Ha ganado las cinco carreras (República checa, Alemania, Andorra, Suiza y Canadá) celebradas y, además, ha dejado patente que es muy superior al resto. Ha jugado con sus rivales en muchos momentos, les ha dejado sentirse líderes, pero cuando ha llegado el momento de la verdad, Schurter ha expuesto superioridad. El suizo calca sus actuaciones. Salga bien o no, en la primera vuelta se coloca líder, aunque no le importa perder ese privilegio. Incluso deja que sus rivales, cambiantes, manden durante algunos kilómetros mientras él les observa desde la segunda plaza y descubre virtudes y defectos. Cuando la carrera comienza a definirse, quinta vuelta sobre siete, da el golpe de mano, se coloca primero y rompe la disciplina para hacerse con la victoria. Lo ha hecho prueba tras prueba.

Carlos Coloma ha sufrido más. Su medalla olímpica le ha dado reconocimiento mundial, pero también ha trastocado la paz con la que trabaja a diario en Albelda de Iregua. Su temporada no ha sido la esperada por él, con un único 'top ten' en Copa del Mundo y un bronce nacional cuando esperaba colgarse el oro. Aun así, el riojano se ha convertido en un deportista mediático en una disciplina minoritaria y, además, tiene la calidad suficiente para colgarse muchas medallas aún y subir a muchos podios.

El albeldense no asumirá riesgos en el circuito italiano, de 4 kilómetros de longitud, repartidos en dos claras zonas: la sinuosa y técnica, y la rápida. En ambas se pierde y se gana la carrera, aunque en el caso de Coloma aspira a sumar puntos y concluir el año entre los diez primeros de la Copa del Mundo (ahora es decimosexto) y salir de Val di Sole con las mejores sensaciones posibles ante su particular olimpiada del año, que no es otra que el mundial de Cairns. Se repite una historia que en Río ya se hizo realidad.