GIRO DE ITALIA Mikel Nieve se regala la victoria Mikel Nieve festeja en el podio su victoria. :: efe El navarro festeja su 34 cumpleaños con el triunfo de etapa, mientras que Froome se garantiza su primer triunfo en el Giro COLPISA/AFP Domingo, 27 mayo 2018, 00:59

El español Mikel Nieve (Mitchelton) ganó penúltima etapa del Giro de Italia, en Cervinia, en una jornada en la que Chris Froome (Sky) conservó el maillot de líder y se convirtió en el vencedor virtual de la prueba. Tras su espectacular escapada de 80 kilómetros del viernes, que le otorgó el primer puesto, el cuatro veces ganador del Tour acaricia su primer Giro. Froome no cedió ante los ataques del holandés Tom Dumoulin, vigente campeón y segundo de la general. Al contrario, esprintó para superar la línea de meta por delante de su rival.

Hasta en cuatro ocasiones el campeón del mundo de contrarreloj intentó zafarse del rey del Tour para recortar los 40 segundos que los separaban en la general. Pero Froome no sufrió y consolidó su golpe maestro del viernes. Con su esprint final se aseguró además el maillot azul de líder de la montaña. «Todavía no está acabado, pero la batalla está ya detrás. Cuando pienso en mi posición (en la clasificación) hace dos días... ¡Estoy soñando!», dijo Froome, que además sacó 6 segundos suplementarios a Dumoulin, para llevar la diferencia a 46. «Este Giro ha sido brutal, cuando alguien ha tenido un mal día aquí no ha perdido 30 segundos o un minuto, se ha dejado 10-15 minutos», señaló.

CLASIFICACIONES Giro de Italia 20ª etapa Susa y Cervinia209 km 1. Mikel Nieve (Mitchelton) 5h 43:48 2. Robert Gesink (Lotto) a 2 17 3. Felix Grossschartner (Bora) a 2 42 4. Giulio Ciccone (Bardiani) a 3 45 5. Gianluca Brambilla (Trek) a 5 23 General 1. Chris Froome (Sky) 86h 11:50 2 Tom Dumoulin (Sunweb) a 46 3. Miguel Ángel López (Astana) a 4 57 4. Richard Carapaz (Movistar) a 5 44 5. D. Pozzovivo (Bahrain) a 8 03

Para que Froome concluya la serie de victorias de manera consecutiva en las tres grandes -ganó el Tour 2017 y la Vuelta 2017- solo le falta completar la etapa llana de 115 kilómetros en la capital italiana. Será el primer británico y el primer ciclista del Sky que gana el Giro.

Thibaut Pinot, que inició la jornada en la tercera posición, fue incapaz de seguir el ritmo en la segunda ascensión del día, en Saint Pantaleon, perdiendo más de 20 minutos en 12 kilómetros. Su lugar en el podio lo ocupará el colombiano Miguel Ángel López, por delante del ecuatoriano Richard Carapaz, cuarto. «Estoy muy contento, todavía es difícil para mí creer que he alcanzado el podio en el Giro... ¡Fantástico!», dijo López. «Es la mejor sensación que me puedo llevar para mi país: ganar una etapa y luchar hasta el final», señaló por su parte Carapaz.

La victoria de etapa fue para Nieve, que formaba parte de la escapada que se formó en la parte llana de la jornada. El navarro logró además su tercera victoria de etapa en la ronda italiana -tras las de 2011 y 2016- el día de su 34 cumpleaños. Nieve se escapó en Saint Pantaleon, a 32 kilómetros de la meta. El escalador español finalizó con más de dos minutos de ventaja sobre el holandés Robert Gesink.

«No había podido soñar un mejor cumpleaños», declaró Nieve, que en 2011 fue capaz de ganar una etapa XXL en Los Dolomitas tras más de siete horas sobre la bicicleta. «Después de lo que pasó ayer -debacle de su compañero Simon Yates cuando era líder-, fue muy importante para nuestro equipo lograr una victoria de etapa... ¡Cinco triunfos son muchos!», indicó Nieve sobre la actuación del Mitchelton, cuyos dos líderes, Yates y Esteban Chaves, sufrieron 'pájaras' brutales que les impidieron pelear por el podio.