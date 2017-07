CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BICICLETA DE MONTAÑA La mecánica rebaja el reto de Coloma David Valero, escoltado por Pablo Rodríguez y Carlos Coloma posan en el podio. :: / FEC El riojano logra el bronce en el Nacional después de sufrir una avería en el cambio y romper un radio en la primera vuelta M.G. LOGROÑO. Martes, 25 julio 2017, 11:10

Carlos Coloma (Primaflor) no pudo retener el maillot de campeón de España de Cross Country de bicicleta de montaña, pero al menos subió al podio en la cita valenciana de Cofrentes. David Valero (MMR), el mejor español en el ranking mundial, vestirá los colores nacionales después de demostrar que a día de hoy es el más fuerte. Pablo Rodríguez, también del MMR, concluyó segundo. El mismo podio del año 2016, pero con los cajones intercambiados.

El ciclista albeldense acudía al Nacional sin esconder su deseo de ganar. Quería repetir el oro del 2005 y del 2016. Cualquier otro resultado no entraba en sus planes. Sin embargo, sobre una bicicleta los planes cambian a cada pedalada y Coloma veía hipotecado el oro en los primeros metros de una prueba que constaba de siete vueltas a un trazado de poco menos de cinco kilómetros. Coloma salía el primero, pero le superaban Valero, Rodríguez, Mantecón e Iván Díaz. El riojano entraba quinto en el camino y ahí, un ligero empujón le llevó a golpearse contra una valla. Resultado: el cambio tocado y un radio de la rueda trasera roto.

CLASIFICACIÓN 1 David Valero 1h. 24'.26'' 2 Pablo Rodríguez a 1'.38'' 3 Carlos Coloma a 2'.52'' 4 sergio Mantecón a 3'.55'' 5 Iván Díaz a 6'.17''

Valero, Rodríguez y Mantecón tiraban por delante, mientras que Coloma, Díaz y Guerra intentaban no perder mucho tiempo. Aun así, pasaban por meta con quince segundos de desventaja respecto a los primeros. El riojano había tomado la decisión de no parar para arreglar su cambio, ya que suponía decir adiós a la lucha por las primeras plazas. Ahora bien, cuando logró reajustarlo (no por completo) ya estaba a un minuto de la cabeza. Su reto había cambiado y ahora intentaba meterse en el podio.

El fuerte ritmo de los hombres del MMR en la segunda vuelta hizo que Mantecón se quedase descolgado y se sumara al grupo de Carlos Coloma. El podio estaba más cerca, aunque quedaban seis giros. Demasiados cuando la bicicleta da problemas. Ajenos a ellos, Valero y Rodríguez, seguían abriendo hueco, aunque el andaluz quería algo más. Atacó en la tercera vuelta y a mitad de carrera ya distanciaba en casi un minuto a Pablo Rodríguez, que veía muy cerca a Carlos Coloma. Apenas veinte segundos les separaban. La distancia se mantuvo hasta la quinta vuelta, en la que incluso bajo a los 18''. Coloma tenía algo más de 40'' sobre Mantecón, cuarto.

La carrera ya no se movió. Coloma preservó la mecánica para llegar a línea de meta, mientras que Valero confirmaba su excelente año y Rodríguez respiraba tranquilo al ver más lejano a su excompañero.