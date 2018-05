La Rioja Bike Race, en marcha

En el año 2017, La Rioja Bike Race batió todos los récord establecidos en las tres ediciones anteriores: más ciclistas, más internacional, más kilómetros, más desnivel positivo acumulado... Más. En la edición del 2018 que arranca esta mañana (10.00 horas) con salida y llegada en el Palacio de los Deportes, los números mantienen la inercia de anular los anteriores: más ciclistas que nunca en un pelotón que supera las 1.200 unidades y mas países representados, más internacional, más exportable. Eso sí, La Rioja Bike Race ha renunciado a la dureza más reciente y se ha domesticado con dos etapas tradicionales y con una tercera inédita que los bikers pueden hacer muy dura porque se puede lograr una media de velocidad muy alta.

Tres etapas con 182.9 kilómetros de recorrido y un desnivel acumulado de 4.825 metros. La primera transita por Clavijo, el Camero Viejo y Nalda; la segunda por Moncalvillo, La Hermidaña y Las Neveras; la tercera viaja hasta El Cortijo y se adentra en el río Ebro a través de sus espectaculares meandros con el puente del Mantible como testigo. Es la etapa más corta de la historia de La Rioja Bike Race, con 50,3 kilómetros.

Los números 1.233 bikers han confirmado su inscripción. Un récord de participación después de que se haya abierto el pelotón a más de 1.000 unidades. En su primera edición, en el año 2014, arrancó con 792 ciclistas. 22 nacionalidades están presentes en esta prueba de tres días. También crece la LRBR en internacionalización. En su primera edición fueron 14 países los que estuvieron representados. 182.9 kilómetros de recorrido en tres etapas y 4.825 metros de desnivel positivo. Es la edición más corta y menos dura de las celebradas. Además, sale de tierras serranas para adentrarse en el valle y en los meandros del Ebro. 4 campeones ha conocido LRBR a lo largo de su historia. En féminas, Claudià Galicia ha ganado las cuatro ediciones y, además, las doce etapas celebradas;en hombres, Carlos Coloma suma dos triunfos (2014 y 2015), Hansueli Stauffer (2016) y Francesc Guerra (2017).

El suizo Hansueli Stauffer es el único ganador de la LRBR (2016) que no estará en la línea de salida. Carlos Coloma, como no podía ser de otra forma, liderará la participación por quinto año. Es su prueba, la ha parido. La ganó en los dos primeros años y en la última edición la perdió después de extraviarse en la última etapa. Francesc Guerra se aprovechó del despiste y venció. En mujeres, poco se puede decir, salvo que Claudià Galicia estará en la línea de salida con el reto de mantenerse como la única mujer que ha ganado en la carrera: doce triunfos parciales y cuatro globales. Reina indiscutible que este año tiene un calendario mucho más internacional.

Sin embargo, no serán los únicos participantes relevantes. José Antonio Hermida, plata olímpica en Atenas y compañero de fatigas de Carlos Coloma, no se perderá la cita; el portugués Luis Leao, cuarto hace unas semanas en la que dicen es la mejor prueba de maratón del mundo, la Absa Cape Epic; Vlad Dascalu, el rumano afincado en Entrena, que el año pasado fue cuarto y que protagoniza un gran inicio de temporada; el holandés Mathieu Van der Poel, que hasta el año pasado compaginaba carretera y montaña y que ha sido capaz de disputarle la victoria en alguna prueba de la Copa del Mundo 2017 a Nino Schurter, pero que ayer no figura en la lista de inscritos; o Pedro Romero e Ismael Ventura, que completaron el podio LRBR 2014 junto a Carlos Coloma.

En mujeres, la favorita indiscutible es Claudià Galicia. Sandra Santanyes, segunda el pasado año, será una de sus opositoras, al igual que la noruega Hildegunn Gjertrud, que este año ha vencido en la Andalucía Bike Race. Entre ellas se había colado el nombre de Rocío del Alba, la joven madrileña que ha fijado su residencia en La Rioja para trabajar junto a Carlos Coloma, pero finalmente no tomará la salida. Y un nombre nuevo, el de la riojana Corina Mesplet, ganadora de la Volcat en Máster 30 y en El Castillo de Cornago, primera cita del Open de La Rioja. Crece el número de riojanas después de varios años en soledad de Ana Calleja.