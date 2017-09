VUELTA CICLISTA A LA RIOJA JÚNIOR López Abetxuko impone su potencia Andoni López Abetxuko entra vencedor en Villamediana. / SONIA TERCERO El corredor del Fundación Lintxo se hace con el triunfo en Villamediana en la selectiva llegada a las bodegas CARLOS FERRER LOGROÑO. Viernes, 22 septiembre 2017, 23:49

Conocía la llegada, sabía donde debía atacar y se hizo con el triunfo en la primera etapa de la Vuelta a La Rioja Júnior. Andoni López Abetxuko (Fundación Lintxo) impuso su potencia sobre el grupo principal, en el que estaban la mayoría de favoritos para el triunfo final y se situó como primer líder de la vigésimo cuarta edición de la Vuelta a La Rioja Júnior.

Un final muy bonito, porque en los últimos compases de la etapa el grupo dio alcance a Iván Oliver (Valverde Team) que se había escapado tras pasar por Recajo y que aguantó con unos segundos de ventaja hasta ese tramo final en el que el más explosivo y el que se sabe colocar tiene muchas opciones de conseguir el triunfo. Oliver aguantó casi hasta el final y fue cuarto en la línea de llegada.

Villamediana Etapa y General 1.Andoni López Abetxuko(LIN) 1 55:38 2 Raúl Rota (T Villanua) a 02'' 3 Guillem García (Bathco) m.t. 4 Iván Oliver (Valverde) m.t. 5 Wesley Mol (F Contador) m.t. 6 Rodrigo Álvarez (Artepref) m.t. 7 Jorge Gómez (Bathco) m.t. 8 Enrique Gandía (C. Onda) a 05'' 9 Santiago Martínez (Bathco) m.t. 10 Asier González (Bathco) m t. 11 Pedro Rodríguez (Valverde) m.t. 12 Richard Huera (Arte Transfer) m.t. 13 Arnau Fonollosa (Trans Lujan) a 07'' 14 Jorge Galindo (Salchi) m.t. 15 Iván Cobo (Aseguras) m.t. Equipos 1. Bathco 05 47:03 2 Valverde Team a 05'' 3 Polartec F. Contador a 07'' Regularidad 1 Andoni López Abetxuko(LIN) 25 pts. 2 Raúl Rota (T Villanua) 20 pts. 3 Guillem García (Bathco) 16 pts. Junior primer año 1.Iván Oliver (Valverde) 01 55:40 2 Arnau Fonollosa (Trans Lujan) a 05'' 3 Iván Cobo (Aseguras) m.t. Etapa y General 1.Raúl Bastida (Giménez Gan) 1 56:09

Raúl Rota (Turismo Villanua) entró segundo, dando tiempo a todo un rosario de corredores que fueron arribando a la línea de meta dejándose en esos trescientos metros finales de cuesta todo lo que les quedaba después de una etapa que se rodó a un ritmo de casi 43 kilómetros por hora y en la que hubo saltos, pero ninguna escapada importante, porque el pelotón siempre estuvo atento y evitó que nadie abriera demasiado hueco.

Iván Oliver estuvo cerca del triunfo en solitario, pero fue superado en el duro repecho final

Los intentos fueron casi constantes en la primera parte del recorrido, entre Villamediana y Albelda, circulando por la N-111. Uno de los más activos fue Enrique Gandía (Castillo de Onda) que se metió en varios grupos de corredores que intentaron la aventura. Huecos de hasta cien metros, diferencias de trece, quince y dieciséis segundos, pero nada más. El pelotón no permitía alegrías y era poco el tiempo en que los alegres escapados podían mantener el ritmo y tener su minuto de gloria antes de ser engullidos por el paquete principal.

Raoul Decraene (Polartec Contador) saltó en Alberite con el fin de pasar primero en el paso intermedio por Villamediana, pero antes de salir fue devuelto a la normalidad. Lo mismo ocurrió en el paso por Murillo, en que hubo otro conato de escapada con hasta quince hombres en el primer grupo. Pero, lo mismo, el ritmo impuesto atrás no dejaba que los intentos prosperasen.

Sin embargo, en el tramo final, al paso por Recajo lo intentó Gaizka Arandilla (Andamios Inox Loiumat). Y cuando el pelotón lo llevó de nuevo a su seno, saltó con mucha fuerza y decisión Iván Oliver, corredor de primer año que cogió una ventaja que fue manteniendo incluso al paso por las rotondas del polígono de La Portalada y en las de la entrada a Villamediana. Pero no pudo concluir su escapada, siendo superado en ese tramo final en el que se exhiben los más fuertes.

Andoni López Abetxuko, el vencedor, viene de ganar una etapa en la Vuelta a Pamplona y dijo haberse encontrado «a gusto». «Cuando he arrancado abajo me he visto bien y he sabido aguantar hasta arriba», añadió. Para hoy espera mucha pelea en una etapa que se prevé «muy dura y selectiva». «Vamos a ver si podemos aguantar el maillot. Lo vamos a luchar hasta el final», sentenció.