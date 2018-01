Ion Izagirre vuelve al pelotón seis meses después de su caída en el Tour de Francia EFE MADRID. Domingo, 14 enero 2018, 23:53

Seis meses después de fracturarse dos vértebras a consecuencia de una caída en la contrarreloj inaugural del Tour de Francia en Dusseldorf (Alemania), el ciclista español Ion Izagirre (Bahréin Mérida) regresará a la competición en el Tour Down Under australiano, del 16 al 21 de enero.

Aquella caída frustró todas sus aspiraciones y dijo adiós a la temporada con sólo 41 días de competición. «No me puedo quejar. Estoy entrenando bien, con normalidad. Me estoy encontrado físicamente muy bien. En cuanto a los test, estoy parecido al año pasado, y no he tenido molestias y problemas de espalda. Incluso probé la cabra (bici de contrarreloj) por primera vez después de la caída. No he tenido ninguna molestia, ni dolor ni nada parecido. La cosa va bien», afirma.

Tampoco ha ganado peso, pese a la inactividad. «Nunca he tenido problemas de peso. Estoy igual, sólo con los gramos de la placa», bromeó el corredor.