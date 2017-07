«Ganar era difícil antes de la carrera, pero con las averías, más» Carlos Coloma Ciclista riojano M.G. LOGROÑO. Martes, 25 julio 2017, 11:10

El paso de las horas calmó el ánimo de Carlos Coloma, que acabó enfadado por ese empujón que le llevó a golpear su bici contra una valla y dañar el cambio y romper un radio. Aspiraba al oro y regresa con el bronce. No es mal negocio después de dudar entre seguir o parar y decir adiós a las opciones de podio.

- Carrera alterada en los primeros metros. ¿Qué le ha pasado?

- Después de la salida se me ha metido un corredor y me ha empujado lo suficiente como para golpear la bici contra la valla. Se ha dañado el cambio y se ha roto un radio. He perdido mucho tiempo en intentar ajustarlo, más de una vuelta, pero sabía que si paraba para arreglarlo concluía la carrera para mí. En circuitos como éste, con muchos rampones y dos de ellos de casi el 30%, necesitas un cambio perfecto.

- Quería el oro y logra el bronce. ¿Cómo lo valora?

- Ganar era complicado antes de la carrera, porque el nivel es muy alto. Y después de esas averías, más, ya que tanto David como Pablo iban muy fuertes. He intentado conservar la mecánica y también acercarme a Pablo, pero al final he acusado el enorme esfuerzo que he hecho en la primera mitad de la carrera. Cuando he visto que yo me sentía bien, pero que David ampliaba su renta, he optado por llegar a meta.

- Era uno de sus objetivos del año, pero queda el Mundial.

- Ahora regreso a casa para preparar las citas de Cánada e Italia, ya que volamos el 1 de agosto. Entrenar y entrenar.