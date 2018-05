CICLISMO Froome acapara la atención en un Giro con salida en Jerusalén AFP/COLPISA JERUSALÉN. Jueves, 3 mayo 2018, 00:43

El Giro de Italia hará historia mañana con un primer arranque fuera de Europa, con una breve contrarreloj individual en Jerusalén, para subir el telón de una 101ª edición donde todas las miradas empiezan dirigidas a Chris Froome, que aseguró ayer que no hizo «nada malo» a pesar de su positivo en la Vuelta. No opina lo mismo uno de sus rivales, Tom Dumoulin: «Esto no es bueno para el ciclismo. Si yo estuviera en su misma situación, no estaría aquí».

Jerusalén se ha convertido en una realidad para un Giro que nunca había salido del continente europeo, como tampoco han hecho las otras dos grandes rondas por etapas del calendario ciclista (Tour de Francia y Vuelta).