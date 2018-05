A falta de artistas, artesanos italianos Elia Viviani celebra su victoria en la meta de Tel Aviv. :: afp Viviani gana la primera volata de un Giro olvidado por los grandes nombres del esprint IÑAKI IZQUIERDO Domingo, 6 mayo 2018, 00:35

Una llegada desorganizada concluyó con la victoria del gran favorito, Elia Viviani (Quick-Step), en la meta del Tel Aviv. El Giro de Italia, otrora paraíso de los esprinters, terreno abonado para los trenos de Cipollini y Petacchi, no ha podido reunir este año un gran cartel de velocistas. Faltan los grandes nombres. No están ni Kittel, ni Cavendish, ni Gaviria, ni Greipel, ni Démare, ni Groenewegen. Y, a falta de artistas, salen a escena los artesanos italianos.

Ganó Viviani por delante de su paisano Jakub Mareczko (Wilier). El irlandés Sam Bennett (Bora) fue el único intruso en el top 5, que completaron Niccolo Bonifazio (Bahrain) y Sacha Modolo (Education First). Fue un esprint bonito y muy rápido, lanzado por Mareczko, nacido en Polonia pero bresciano del Lago de Garda desde que tenía 4 años (ahora tiene 24). Viviani, de 29, le cogió la rueda muy bien y le superó con facilidad para lograr su séptima victoria de la temporada, la 56 de su carrera. Otro nivel.

CLASIFICACIONES 2ª etapa 1. Elia Viviani (Quick-Step)3h51 20 2 Jakub Mareczko (Wilier)m.t. 3 Sam Bennett (Bora)m.t. 4 Niccolo Bonifazio (Bahrain)m.t. 5 Sacha Modolo (Education First)m.t. 6 Clement Venturini (AG2R)m.t. 7 Ryan Gibbons (Dimension Dat)m.t. 8 Manuel Belletti (Androni)m.t. 9 Baptiste Planckaert (Katusha) m.t. 10 Jean-Pierre Drucker (BMC)m.t. General 1. Rohan Dennis (BMC) 4h03 21 2 Tom Dumoulin (Sunweb)a 1 3 Victor Campenaerts (Lotto) a 3 4 José Gonçalves (Katusha) a 13 5 Alex Dowsett (Katusha) a 17 6 Pello Bilbao (Astana) a 19 7 Simon Yates (Mitchelton) a 21 8 M. Schachmann (Quick-Step) a 22 9 Tony Martin (Katusha) a 28 10 Domenico Pozzovivo (Bahrain) a 28

Porque el veronés del Quick-Step no será una primera figura del esprint, pero no es un cualquiera. Campeón olímpico de omnium en pista en Río 2016, Viviani es un ciclista más que contrastado. Ya había ganado una etapa en el Giro, en Génova en 2015. Fichó por la escuadra belga para buscar la libertad que no tenía en el Sky y el cambio le ha salido redondo. Tiene jerarquía y ha acudido a la corsa rosa con un equipo a su servicio. En su primera oportunidad no ha fallado.

Rohan Dennis, nuevo líder

La etapa, con el claro objetivo propagandístico de mostrar la cara más moderna de Israel, deparó un cambio de líder. Rohan Dennis (BMC) bonificó en el esprint intermedio y superó por un segundo a Tom Dumoulin (Sunweb). El viaje entre Haifa y Tel Aviv fue una exhibición de autopistas, parques tecnológicos, polos de innovación, urbanismo de primera y todo lo que Israel quiere parecer ante el mundo. Mientras tanto, al otro lado del muro, los palestinos acusaron al Giro, con su aceptación de celebrarse en Tierra Santa, de encubrir los «crímenes de guerra que Israel comete en Gaza» y su «secreta represión contra las protestas al Giro».

Dumoulin cede así la maglia rosa y libera de la responsabilidad a su equipo, que no anda sobrado de elementos para el trabajo que se le puede venir encima en la segunda y tercera semanas cuando Froome apriete con toda su armada del Sky. El Sunweb tendrá entonces que mostrar todo su cuajo, así que todo el desgaste que pueda evitar por las carreteras de Israel y del sur de Italia será bienvenido.

Hasta que lleguen las etapas decisivas, el juego estará entre los velocistas italianos. De momento, el jefe es Viviani.

Travesía del desierto. El pelotón acomete una jornada que ofrecerá imágenes irrepetibles. El Giro atravesará el desierto del Negev y pasará por el Mitzpe Ramon, el 'Gran cañón' de Israel. El calor, que se acercará a los 40 grados, puede ser el gran enemigo de los ciclistas, que solo encontrarán alivio al alcanzar el río Jordán, a 30 de la meta, junto al mar Rojo.