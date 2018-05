GIRO DE ITALIA El Etna, allá arriba Chris Froome, ayer en la salida de Agrigento. :: afp Enrico Battaglin gana en Santa Ninfa y el líder del Sky pasa otro mal rato, el tercero en cinco días, para resistir en el grupo principal Froome no despeja las dudas antes de la llegada de hoy al volcán siciliano IÑAKI IZQUIERDO Miércoles, 16 mayo 2018, 20:50

Para llegar a Santa Ninfa hay que atravesar el valle del Belice. Destruido por un terremoto hace 50 años, las heridas siguen abiertas. Pueblos enteros desaparecieron. De otros, quedan las ruinas. Por allí pasó el pelotón ayer y Chris Froome (Sky), mirando al suelo. Nada de comparaciones odiosas. Pero hoy tiene que alzar la vista porque espera el Etna. Allá arriba.

El corredor británico volvió a dejar dudas, por tercera vez en cinco días. Llegó delante, pero subió el último repecho con quienes luchaban para no perder el hilo. Todo el mundo parecía más ligero que él. El que más, Enrico Battaglin (Lotto-Jumbo) -nada que ver con Battaglin-, que recuperó su alma de rematador. Ya había mostrado sus cartas la víspera, y ayer fue incontenible. El siciliano Giovanni Visconti (Bahrain) no pudo ser profeta en su tierra y cedió ante el hombre del norte. Battaglin, de 28 años, fue una gran promesa. Ganó su quinta carrera en profesionales y ya tenía dos etapas en el Giro, en 2013 y 2014. Desde entonces, problemas de espalda aún no resueltos del todo han frenado su carrera. «Hay días que estoy bien y otros que mal», se resigna el vicentino. Nada más cruzar la línea de meta se echó las manos a la cabeza. No se lo podía creer. Lógico, su anterior victoria era justamente esa etapa del Giro de 2014 con meta en Oropa. Después, tres temporadas completas sin ningún triunfo.

CLASIFICACIONES 5ª etapa (Agrigento-Santa Ninfa) 1. Enrico Battaglin (Lotto-Jumbo) 4h06 33 2 Giovanni Visconti (Bahrain) m.t. 3 José Gonçalves (Katusha) m.t. 4 Maximilian Schachmann (Quick-Step) m.t. 5 Simon Yates (Mitchelton) m.t. General 1. Rohan Dennis (BMC)18h29 41 2 Tom Dumoulin (Sunweb) a 1 3 Simon Yates (Mitchelton) a 17 4 Tim Wellens (Lotto) a 19 5 Pello Bilbao (Astana) a 25

Si Battaglin fue el ganador y Froome volvió a provocar dudas, el perdedor de la etapa fue Miguel Ángel López (Astana). perjudicado por una caída, que llegó a 43 segundos y está a 1:57 en la general.

¿Prueba de fuego?

La llegada de hoy al Etna se presta al juego de palabras. ¿Puede ser una prueba de fuego para Froome? ¿Podría perder hoy mismo la carrera? No debería porque la subida al Etna es dura, pero nada que ver con la montaña que llegará en la mitad del Giro.

A veces, es mejor no mirar. Así subió por primera vez Fabio Aru al Zoncolan. No quería saber qué se iba a encontrar, para no hundirse antes de tiempo. Eso mismo hizo ayer Froome, no levantar la mirada, no fuera a ser que a la salida de cualquier curva se viera el Etna. Lo que ha demostrado hasta ahora no invita al optimismo, más bien a apostar por que la maldición del equipo Sky en el Giro continuará. Ya naufragaron antes Richie Porte, Bradley Wiggins y Geraint Thomas.

Pero nunca conviene tener prisa para descartar a un ciclista de la talla de Froome. Ni aunque hoy sucumba ante la grandeza del volcán siciliano. Aún quedará mucho Giro.

En contraste con el británico, Dumoulin (Sunweb) parece cómodo. Dennis (BMC) le hizo un gran favor quitándole la primera maglia rosa y el ganador del año pasado rueda escondido en el grupo. En los momentos claves, se coloca y punto. Sigue a un segundo del líder y tiene ya a casi un minuto a Froome. Fabio Aru (UAE), el tercer favorito, tampoco parece rodar redondo.