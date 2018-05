«Es la etapa en la que he sufrido más; no me he guardado nada» Clàudia Galicia Ganadora Rioja Bike Race M. S. LOGROÑO. Domingo, 20 mayo 2018, 23:40

No se guardó nada. Se desfondó Cláudia Galicia para ganar su quinta Rioja Bike Race seguida.

- Es la reina de La Rioja.

- (Risas) Hoy hemos ido muy rápido. Creo que de las cinco ediciones es la etapa en la que he sufrido más porque no me he guardado nada. Había mucho sendero y era divertida. Ha sido un poco tenso porque íbamos muy juntas, pero luego en la subida larga me he ido. He dado todo lo que tenía.

- Así saben mejor las victorias.

- Sí, claro. Tenía margen en la general pero (José Antonio) Hermida me dijo que fuera a tope. Y le he hecho caso, así que estoy muy contenta.

- ¿Qué le ocurrió el sábado?

- Tuve un mal día. Hildegunn Hovdenak me pasó a diez kilómetos de meta y tenía dos opciones: o seguir con mi ritmo o intentar atacar como ella hizo. Preferí guardar un poco y salir más fresca. Ayer sufrí.

- ¿Cuáles son sus próximos objetivos?

- Me voy a las dos pruebas de la Copa del Mundo, es mi primera experiencia.

- ¿Volverá a La Rioja?

- Por supuesto, yo ya soy riojana (risas).