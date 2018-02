Descenso de vértigo 02:20 YOUTUBE Al manillar de una bicicleta de descensos, el especialista se lanza a tumba abierta por las sinuosas rampas de un pueblo LA RIOJA Logroño Martes, 20 febrero 2018, 17:52

¿Parece fácil? No, no lo es. Son los grandes especialistas los que lo convierten en algo simple, pero detrás hay muchas horas de trabajo, de ejercicio, de técnica y, además, una buena máquina que responda en cada momento. No se pierdan este descenso en bicicleta de montaña. De vértigo.