«Creo que esta edición será muy disputada»

Clàudia Galicia. Ganadora de la primera etapa. Viernes, 18 mayo 2018

Clàudia Galicia Cotrina (Torelló, 17 de abril de 1986) entrará algún día en el libro de récords de los Guinness. La ciclista catalana ha ganado todas y cada una de las etapas de la historia de La Rioja Bike Race. Único e irrepetible.

- Trece de trece. Deje algo para las demás participantes.

- (Risas) Creo que será una Rioja Bike Race disputada. Cuando he llegado arriba de la primera subida (Clavijo), tenía a una chica prácticamente detrás [la madrileña Clara Fernández], pero me he ido encontrando bien, he cogido mi ritmo. Bajando no he guardado nada y es allí cuando he empezado a coger la ventaja. No he guardado nada y quedan todavía todos etapas.

- ¿Qué espera de ella?

- Es una etapa muy larga y debo ir con cabeza porque esta edición de La Rioja Bike Race no está tan fácil como otros años.

- ¿Qué le ha parecido esta primera etapa por la zona de Cameros?

- Bien. Dura, pero bonita. A ver qué tal mañana (por hoy). Esta ha sido muy bonita, con sendas y muy divertida.

- Le ha sacado tres minutos y medio a sus perseguidoras, Clara Fernández y Hildegunn Gjertrud Hovdenak. ¿Sirve?

- Claro que sirve. Es poco tiempo, pero hay que ver qué sucede mañana. Cualquier avería mecánica o cualquier otra cosa puede alterar la carrera. Ni mucho menos tengo ganado nada y habrá que lucharla hasta el final.