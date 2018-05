FIEBRE EN LAS GAUNAS A la conquista del desierto Juan Sevilla y Vicente Benito, en Logroño antes de partir hacia Marruecos. :: justo rodríguez Cuatro riojanos participan en la exigente Titan Desert IÑAKI GARCÍA Lunes, 7 mayo 2018, 00:13

La historia está llena de conquistadores. Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Núñez de Balboa... Nombres para la historia. Pero en la actualidad también se puede ser conquistador. Cada uno puede emprender su propia aventura y eso es lo que están haciendo los cuatro riojanos que desde ayer participan en la Titan Desert, una exigente prueba ciclista que se desarrolla en Marruecos.

Su objetivo está claro. Ganarle la partida al desierto. Todos han acudido al país africano con la idea única de terminar, de cubrir con éxito los 619 kilómetros, divididos en seis etapas, de los que consta la carrera. Saben que no será fácil porque muchas voces califican la de este año como la edición más dura de la historia. Pero ilusión no les falta.

Todos son debutantes en la Titan Desert y antes de partir se mostraban deseosos de comenzar. «Tenemos muchas ganas de vivir esta aventura», aseguraba Diego Ruiz, calagurritano que participa junto a su compañero Javier Argaiz. Ambos son aficionados al ciclismo y han completado otros recorridos como el de la Quebrantahuesos o el de los 10.000 del Soplao, pero saben que lo que van a vivir en tierras marroquíes va a ser algo totalmente distinto. «Es un reto apasionante, yo siempre digo que es como subir al espacio», afirma Argaiz, quien considera clave saber dosificarse. «No hay que dejar nada al azar», apunta. «Creo que vamos bien preparados», añade Ruiz. «Si no podemos terminar, que no sea por nuestra preparación física», remata.

Juan Sevilla, mientras, participa en la categoría 'Corporate' representando a Calzados Victoria. «Este año me han convencido para ir y estoy deseando aprovechar la experiencia», decía antes de poner rumbo a Marruecos. En su opinión, las etapas más duras de la prueba son las que cuentan con desniveles. «He estado entrenando en llano en los últimos meses y lo que más me impone es la montaña», expone. «Pero creo que valdrá la pena porque verte corriendo en bicicleta en mitad de la nada tiene que ser algo increíble», concluye.

Desde Navarrete, por último, acude a la Titan Desert Vicente Benito. «Ni yo mismo sé cómo me he metido en esto», bromeaba antes de la carrera este aficionado al ciclismo que ha participado en carreras como La Rioja Bike Race y que tiene en el calor su mayor miedo. «Es lo que más me preocupa», afirma. «Pero vamos a hacer todo lo posible por acabar, que no todo el mundo lo logra», concluye.