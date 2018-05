BICICLETA DE MONTAÑA Coloma acaba en 26ª posición en Albstadt, igual que como empezó Coloma, en la prueba disputada en Albstadt. :: primaflor mondraker El albeldense no pudo remontar en una prueba marcada por el dominio de Nino Schurter y la tercera plaza de Mathieu Van Der Poel LA RIOJA LOGROÑO. Lunes, 28 mayo 2018, 00:29

Carlos Coloma comenzaba la tercera prueba de la Copa del Mundo, que se disputaba en Albstadt (Alemania), en vigésimo sexta posición. 93 minutos después de esfuerzo titánico contra el barro y el exigente trazado, el albeldense cruzaba la línea de meta en idéntica posición. A pesar de intentarlo desde el principio, no consiguió el ciclista del Primaflor Mondraker remontar en la salida y se vio inmerso en grupos que congestionaban el tráfico. Llegó a rodar entre los veinte mejores, pero en las últimas vueltas no pudo seguir el impulso de otros ciclistas que sorprendieron por su capacidad para remontar.

La más impresionantes de las recuperaciones fue la de Nino Schurter. El campeón mundial partía de la tercera línea después de haber roto el cambio en la prueba clasificatoria y, ya al final de la primera vuelta, se encontraba en el grupo de cabeza. Aguantó ahí hasta que dijo basta, en la quinta vuelta, y sólo Tempier pudo aguantarle un poco más. Impresionante el suizo que acabó ganando la cita alemana con solvencia, por delante de Tempier y de Mathieu Van Der Poel, que protagonizó, primero, varios ataques para romper la carrera y, finalmente, un bonito pulso con el francés Marotte para subir al tercer cajón del podio. El vencedor de La Rioja Bike Race demostró, una vez más, su calidad.

También fue para quitarse el sombrero la remontada de David Valero, que fue recortando tiempo con la cabeza durante las cuatro últimas vueltas hasta acabar en séptima posición, después de haber llegado a estar en la cuadragésimo séptima posición.

Carlos Coloma Primaflor Mondraker «No es para estar súper contento, pero con un terreno complicado creo que ha sido una carrera correcta»

Para Carlos Coloma, la prueba de Albastadt demuestra que «cada vez resulta más caro entrar en el 'top 40'». «He tenido mejores sensaciones que en la primera prueba de Copa del Mundo que corrí y he estado cerca del 'top 20' hasta la última vuelta. El puesto no es para estar súper contento, pero con un terreno tan complicado creo que he hecho una carrera correcta», incidía. Su objetivo es seguir mejorando: «La semana que viene volveremos a la Copa del Mundo y, a partir de junio, las pruebas puntuarán para los Juegos Olímpicos de Tokio, que es el objetivo», resumía el albeldense tras la prueba.