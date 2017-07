CICLISMO Chris Froome confirma que va «a por La Vuelta a España» EFE Martes, 1 agosto 2017, 00:48

madrid. El ciclista británico Chris Froome, reciente ganador del Tour de Francia, anunció ayer que su próximo objetivo es La Vuelta a España. «Voy a por La Vuelta», afirmó Froome en un comunicado de su equipo, el Sky.

A Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), La Vuelta a España se le resistió hasta en tres ocasiones, en las que quedó segundo (2011, 2014 y 2016).

«La Vuelta es una carrera que me encanta correr. Es una carrera complicada, pero son tres semanas en las que disfruto. He sido tres veces segundo en La Vuelta y me encantaría ganarla. Ganar el Tour y la Vuelta en un año sería absolutamente increíble. Ahora tengo esa oportunidad y ciertamente voy a ir por ello», aseguró Froome.

¿Y el ciclismo español?

Mientras se aleja la reciente edad de oro del ciclismo, sobresale como luz de esperanza el nombre de Mikel Landa, un escalador de raza, de temperamento, con clase y fuerza para incluirle desde ya en el grupo de favoritos de cualquier prueba grande.

Solo falta que el ciclista de Murgia (Álava), de 27 años, culmine el deseo de ser el líder de pleno derecho e indiscutible de un equipo que le apoye para disputar las grandes.

«No iré a ningún equipo para ser segundo». La idea es clara, concluyente. El reto es encontrar ese equipo que le de galones para pueda demostrar su clase.

¿Alguien más llama a la puerta del futuro? Suena con fuerza el nombre de Marc Soler, catalán de 23 años, del Movistar, ganador del Tour del Porvenir 2015 y tercero en la Volta. Su equipo, ante las ausencias de Valverde y Quintana apostará por él en la Vuelta, al mando de un equipo plagado de juventud. En la lista ya figuran corredores más veteranos, como Jon Izaguirre, David de la Cruz, Jesús Herrada, Carlos Verona ó Rubén Fernández.