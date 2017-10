BICICLETA DE MONTAÑA La BTT Castillo de Cornago contó con 120 ciclistas Después de una de las bajadas, con Cornago al fondo. :: s.s.j. Santiago Pisón Miguel e Iván García López fueron los primeros en llegar SANDA SAINZ CORNAGO. Domingo, 15 octubre 2017, 23:39

Las bicicletas de montaña fueron ayer las protagonistas de una intensa jornada de deporte en las montañas de Cornago. Santiago Pisón Miguel, de Logroño, e Iván García López, de Oyón, compartieron la primera posición en la prueba ciclista que tuvo como punto de partida y llegada la plaza del Bagar.

En tercer lugar cruzó la línea de meta Mario Pérez Jiménez y después, Raúl Moreno Pérez, ambos cornagueses.

La travesía BTT Castillo de Cornago, es un evento de carácter no competitivo que cumplió ayer siete ediciones no consecutivas ya que en el 2016 no se celebró por problemas organizativos.

Durante estos años se ha convertido en una cita destacada del calendario de pruebas de este tipo y después de un impás se recupera con éxito de convocatoria.

Ayer acudieron unos ciento veinte deportistas, de los cuales sólo hubo una chica. Dos de los participantes procedían de Francia y el resto de La Rioja, Navarra, País Vasco, Aragón y Soria, según explicaron los responsables de esta actividad cuya organización corre a cargo del Ayuntamiento de Cornago.

Una de las novedades de esta edición fue el cambio de recorrido, con un trayecto de 42 kilómetros y 1.500 metros de desnivel positivo acumulado. Fue diferente al de otras ocasiones pero volvió a incluir duras ascensiones y bajadas de montaña por senderos, pistas forestales y caminos en las inmediaciones de la Sierra de Alcarama y vega del río Linares.

Cruz Roja de Arnedo acudió para prestar servicio sanitario en la prueba y tuvo que trasladar al servicio de urgencias de Cervera del Río Alhama a uno de los ciclistas que sufrió heridas leves a consecuencia de una caída. Pero una vez realizadas las curas regresó a la plaza del Bagar.

Allí fueron llegando poco a poco los participantes, recibieron un bocadillo y se instaló un puesto con bebidas. Además, se realizó un sorteo de diversos obsequios entre todos los inscritos con los números de los dorsales.

Una vez más, cabe destacar la colaboración de los vecinos del municipio, voluntarios que ayudaron tanto a la hora de los preparativos previos de la ruta como ayer acompañando a los deportistas en motos y vehículos o situados en los cruces de la carretera y en diferentes puntos de la montaña para facilitar el tránsito de los ciclistas.