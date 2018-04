A la carrera contra el semáforo Gutiérrez, a la derecha con maillot negro, en el momento de impactar con el semáforo. :: b.o.w. La riojana Sheyla Gutiérrez se recupera del fuerte golpe que sufrió en el Tour de Flandes ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Lunes, 9 abril 2018, 23:54

«Era el momento en el que se decidía la carrera y se iba muy rápido porque todos los equipos estaban intentando coger posiciones. Entonces la caída se produjo bastante adelante. Se hizo el afilador, llegó la caída de izquierda a derecha. Yo pensaba que libraba porque salté a una corredora, pero cuando subí a la acera me encontré con el semáforo y otra corredora y ya no pude parar».

Con estas palabras recuerda la Sheyla Gutiérrez la espectacular caída que sufrió el pasado domingo cuando disputaba el Tour de Flandes. El vídeo del impacto de la ciclista de Varea contra el semáforo ha corrido como la pólvora en internet. No es para menos. Espectacular.

Las consecuencias del golpe han sido varias. «No he podido dormir mucho porque me duele la cabeza. Además tengo un golpe en las costillas y también la rodilla» explicaba ayer la ciclista a Diario LA RIOJA. Pero no es la corredora de Varea una deportista que se arrugue ante las adversidades. De hecho, ayer su equipo, el Cylance ProCycling, participó en el Gran Premio Dottignies. Y Sheyla Gutiérrez se vistió para correr, aunque definitivamente se quedó en el hotel. «Yo estaba cambiada para correr, pero tenía mucho dolor de cabeza. Y tampoco tenía sentido correr una prueba que no es del World Tour. Además es una prueba que se corre en un circuito y se iba a rodar bastante rápido», relata la ciclista riojana.

Ahora Sheyla Gutiérrez estará pendiente de su evolución para decidir cuándo vuelve a correr. La riojana está firmando un comienzo de temporada bastante irregular, con algunas caídas que han cortado su progresión. Sin embargo, quedan muchos kilómetros por delante para poder demostrar el ciclismo que la de Varea lleva en sus piernas.