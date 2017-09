Carlos Coloma no pudo cumplir su sueño en Australia Carlos Coloma, en una foto de archivo. Coloma resultó vigésimo noveno en la prueba de élite que dominó Suiza. David Valero resultó vigésimo EFE Sábado, 9 septiembre 2017, 13:30

Carlos Coloma no pudo cumplir su sueño en Australia. El ciclista riojano no encontró su lugar en un Campeonato del Mundo. El riojano salía en cuarta fila en un circuito que castigaba los adelantamientos y no pudo remontar en el tramo inicial

El suizo Nino Schurter se impuso por tanto en la prueba de elite de campo a través olímpica de los Mundiales de Cairns (Australia), en la que David Valero, vigésimo, y Carlos Coloma, vigésimo noveno, fueron los mejores españoles.

Suiza, que también logró el bronce por medio de Thomas Litscher,y se impuso, asimismo, en la prueba femenina y en la sub'23femenina.

No le fue bien a los españoles, que con el riojano Carlos Coloma a la cabeza, bronce en los Juegos de Río 2016, perdieron contacto con el grupo que lideró la prueba desde la primera vuelta, cuando se distanciaron el checo Jaroslav Kulhavy, Schurter, el francés Maxime Marotte y el brasileño Henrique Avancini.

Carlos Coloma, Pablo Rodríguez, David Valero y Sergio Mantecón semantuvieron entre el vigésimo y cuadragésimo puesto, hasta que en lacuarta vuelta, Rodríguez (44) y Mantecón (55) comenzaron a perder contacto con el grupo.

Al final, un ataque de Schurter a falta de media vuelta decidió la carrera, en la que Valero acabó vigésimo, a 3:28 del suizo, Coloma, vigésimo noveno, a 4:43, y Pablo Rodríguez fue quincuagésimoprimero, a 8:47. Sergio Mantecón no terminó la prueba.

La carrera femenina también estuvo dominada por Suiza, que se impuso por medio de Jolanda Neff. Claudia Galicia concluyó cuadragésima tercera, a una vuelta de la campeona.

El mejor resultado entre los españoles lo logró en la prueba femenina sub'23 Rocío del Alba García, que fue quinta, a 3:11 de la suiza Sina Frei.