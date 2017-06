Sheyla Gutiérrez reconoce que ahora no tiene su mejor forma física ante el Giro

La nueva campeona de España de ciclismo en línea en categoría absoluta, la riojana Sheyla Gutiérrez, ha reconocido hoy que, en la actualidad, no se encuentra en su mejor forma física ante el Giro de Italia, pero cree que en pocas semanas estará "a tope".

Gutiérrez ha hecho estas declaraciones a los periodistas después de reunirse con el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, con motivo de su proclamación como campeona de España en ruta el pasado día 24 en Soria.

"Estoy muy contenta porque es la vuelta por etapas más importante de todo el año, todos los equipos van ahí con el máximo objetivo", ha dicho Gutiérrez en referencia al Giro de Italia.

Ha subrayado que esta prueba le "encanta", en la que ya participó el año pasado, y, además, ha recordado que comienzan con una crono por equipos, que será "un gran reto", dado que no todos los equipos han podido entrenar para esta prueba.

"El año pasado fui de menos a más, la última etapa casi la gano, estuve disfrutándola y este año espero obtener alguna del equipo en la general y luego ganar alguna etapa con la 'sprinter'", ha recalcado.

Gutiérrez ha destacado entre sus próximas citas deportivas "los europeos, que son un gran objetivo; el Tour de Noruega, y, sobre todo, el mundial, que es en septiembre".

"Ahora estoy en un equipo totalmente profesional -Cylance-, con el que me puedo ganar la vida, no me voy a hacer millonaria ni famosa con este deporte, pero estoy viviendo de lo que me gusta y estoy supercontenta de todo lo que he aprendido", ha relatado.

La ciclista ha destacado el "cambio brutal" que ha supuesto para ella pasar de "estar corriendo en equipo de casa a estar corriendo las mejores carreras del mundo con las mejores corredoras del mundo".

Ha indicado que sufre asma desde pequeña, aunque espera que, con las vacunas y los tratamientos que está realizando para controlarla, no le dé "más guerra".

Ceniceros, por su parte, ha felicitado a Gutiérrez en nombre de todos los riojanos por su reciente éxito y ha afirmado que "sus triunfos representan un importante vehículo de proyección exterior de La Rioja".

Ha destacado que el trabajo de Gutiérrez es "un ejemplo y un aliciente para otros jóvenes por los valores intrínsecos que conlleva la práctica deportiva, como son el esfuerzo, la constancia, la disciplina y el compañerismo".