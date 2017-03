Coloma inicia el Open de España con una segunda plaza

Carlos Coloma (Primaflor Mondraker) concluyó segundo en la primera prueba del Open de España de bicicleta de montaña, celebrada en la localidad valenciana de Chelva.

Para el ciclista riojano era prácticamente el primer test de la temporada en su especialidad (cross country), con lo que su resultado es bueno, sobre todo porque solo cedió quince segundos en la meta respecto al ganador, el francés Victor Koretzky (Velo Sprint Narbonnais). El ganador fue el gran dominador de la prueba, mientras que Coloma se mantuvo en un segundo plano y, con un esfuerzo final, logró acercarse, pero el francés no flaqueó y así logró entrar en la meta primero con un escaso margen sobre el riojano, que acusó el esfuerzo de la pasada semana en la Andalucía Bike Race. Hasta la fecha, el medallista olímpoco había aparecido en citas como la Costa Blanca o la citada Andalucía Bike Race, de la que se retiró en la penúltima etapa con problemas estocales.

Su compañero hasta esta temporada, Pablo Rodríguez, (MMR Bikes) fue tercero, ya a 1.23, seguido del francés Hugo Drechou y del español Sergio Mantecón.

«Ha sido una gozada. Una carrera donde ha habido un gran ambiente, me he encontrado con buenas sensaciones y he estado cerca de la victoria. Hay que estar súper contento, más después de venir de la Andalucía Bike Race», decía el riojano tras esta cita.