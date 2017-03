El sino de los campeones ciclistas es el de festejar durante unas horas una gran victoria y, acto seguido, volver a la dureza de los entrenamientos y de los viajes. La riojana Sheyla Gutiérrez, profesional del equipo Cylance, donde cumple su segunda campaña, sumó el miércoles su primera gran victoria de la temporada recién estrenada en Bélgica. Se hizo con el triunfo en la clásica Le Samyn des Dames. Ayer se subió al avión a las seis de la mañana, y a las doce iniciaba su entrenamiento en Siena, donde va a disputar mañana una nueva prueba de la UCI World Tour femenino.

- Usted había ganado en 2015 en Plumelec, su primer triunfo como profesional. Su mejor victoria llegó en Bélgica...

- Ha sido una victoria muy bonita. Una clásica belga, con todo lo que eso dice, y estoy muy contenta. La de Plumelec fue mi primera victoria, pero ésta me hace más ilusión, por las circunstancias de la carrera. Esta victoria es única y muy gratificante para mí.

- Su preparación invernal ha tenido mucho que ver con este triunfo...

- Mi idea era empezar fuerte. Llevaba ya dos años empalmando las temporadas con mucha competición, prácticamente sin descanso. Este año he podido descansar y he preparado muy bien el invierno. Mi idea era comenzar fuerte en estas carreras, pero no pensaba que pudiera llegar tan alto.

- Ha participado en las tres primeras carreras de la temporada. ¿Cómo se ha sentido?

- He hecho dos carreras en el fin de semana que para mí han sido ideales, compitiendo muy bien, con buenos resultados. Y en la tercera, la Samyn, conseguí la victoria. Era una carrera muy dura, pero me había demostrado estar fuerte en las dos pruebas anteriores y sabía que podía estar ahí. Salí concienciada, lo intenté y lo logré.

- ¿Cómo vivió la prueba?

- Me metí en una escapada inicial, luego entré mal colocada en el primer tramo de 'pavé' pero aproveche un momento de lluvia para irme delante. Cogí la escapada buena, con Jasper, Cronwell, Pieters y Druis. Estuve muy atenta en todo momento y en el esprint final gané a Pieters. Fue algo increíble.

- No pudo contener la emoción en el podio y al bajarse del cajón...

- No podía parar de llorar. Para las corredoras que llegaron conmigo, la victoria es algo normal. Para mí es algo muy importante, algo que sueñas siendo ciclista, pero que es muy difícil conseguir. La verdad es que me pudo la emoción del momento

- Sus excompañeras del Lointek le felicitaron efusivamente...

- Son amigas mías, he crecido con ellas, he compartido equipo y muchas vivencias. Con mis compañeras actuales del Cylance compartí abrazos y mucha alegría, pero también con mis antiguas compañeras, porque son amigas. Fue un momento muy bonito porque se alegraron de corazón.

- En las redes sociales llovieron los elogios. ¿Qué sintió cuando Alejandro Valverde le felicitó ?

- Alejandro Valverde es mí ídolo y el miércoles me felicitó en Twitter. Ha ganado mundiales y muchas clásicas. Para mí es muy importante su felicitación y que alguien como él te nombre en las redes sociales.

- Ha dado su primer gran paso. ¿Es el momento de explotar?

- Creo que con las carreras que estoy haciendo puedo ser un rival importante. Las rivales se han sorprendido, igual que yo, de que ahora pueda estarles disputando carreras. Te das más a conocer y habrá más vigilancia.

- ¿Cómo afronta la 'Strade Bianche' de mañana en Siena?

- Estoy muy bien de forma y es una carrera que me encanta. Incluso la han hecho más dura que en años anteriores. Seguro que la voy a disfrutar muchísimo, porque para mí es una prueba preciosa. También tenemos en el equipo corredoras para disputarla, por lo que vamos a intentar todo.

- Con este triunfo empieza a recoger el trabajo del año pasado como ciclista profesional con el Cylance...

- Yo quería ser profesional de esto y me estoy ganando la vida como ciclista. He aprendido muchísimo el año pasado en cada carrera, que las disputé todas. He dado un paso de gigante como persona y como ciclista y ahora empiezo a recoger los frutos. Es muy bueno ver la progresión que he llevado. El año pasado no estaba para ganar y ahora pienso que sí puedo hacerlo. El trabajo duro ya está hecho. Estoy en buen estado de forma . Tengo mucha moral y pienso que puedo lograr más victorias. Voy a luchar por ganar de nuevo, aunque sabiendo siempre que las victorias nunca son fáciles.