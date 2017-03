Twitter se vuelca con Sheyla Gutiérrez

La redes sociales e han volcado con la ciclista riojana Sheyla Gutiérrez, que ayer ganó en la clásica belga Le Samyn disputada a través de un recorrido de 100,5 kilómetros entre Quaregnon y Dour, en un esprint a dos con la holandesa Amy Pieters. Es otro éxito internacional para la ciclista riojana, de 23 años, ganadora en 2015 del Gran Premio de Plumelec-Morbihan.

Numerosas personalidades del mundo del ciclismo y personas anónimas usaron ayer twitter para trasladarle a la deportista su enhorabuena

ME HE ganado una clásica en Bélgica. Lo había soñado pero nunca me habría creído. Le Samyn es mía. Gracias.// I won, I couldn't believe it pic.twitter.com/zLm3dSOk2P