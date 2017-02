«La crono de Logroño será clave para la Vuelta»

Apuesta por la montaña, por el espectáculo, por la novedad, pero también por el rapidez sobre el asfalto. La Vuelta a España sonreirá en Logroño a los grandes rodadores y sobre todo a los especialistas en la lucha contra el reloj. Será en la decimosexta etapa de una ronda que arrancará el 19 de agosto en Nimes y que llegará a Logroño la primera semana de septiembre, cuando el viñedo riojano esté a punto de abrir sus puertas a una nueva cosecha. «Los escaladores van a poder aprovechar esta Vuelta y necesitábamos una compensación con la crono que finaliza en Logroño», indica Javier Guillén, Director General de la Vuelta.

- ¿Qué tipo de Vuelta a España vamos a vivir este año?

- Creo que veremos una Vuelta muy Vuelta. Es decir, una Vuelta explosiva de mucha emoción, en la que seguimos marcando nuestra identidad de bastantes finales en alto, con la única diferencia de que quizá este año la montaña sea un poco más de calidad.

- ¿Qué significa eso?

- Que no hay rampas, que no hay llegadas de dos kilómetros con una gran pendiente sino llegadas en puertos. Algunos más largos, otros más cortos. Y creo, además, que hemos sido capaces de mantener un recorrido que nos tiene que llevar la emoción hasta el final. Por eso, hemos apostado por la crono en la última semana, justo después del día de descanso. Habrá dos semanas completas hasta la crono que no nos van a servir para saber quién va a ganar la Vuelta. Creo que la verdadera historia deportiva empezará en la tercera semana, aunque hasta el L'Angliru no se sabrá quién va a ganar.

- ¿Qué puertos descubrirá la Vuelta en esta edición?

- Desde el punto de vista de los descubrimientos, es obvio que nos centramos en los finales de etapa. Hay dos novedades. Una primera que será muy del gusto de los espectadores, no sólo en lo deportivo sino también en lo estético, como es la llegada a la ermita de Santa Lucía, en Castellón. Es una llegada de unos 4 kilómetros muy explosiva que será la primera en alto. El otro descubrimiento es en Cantabria, el puerto de los Manchucos. Se trata de un subida de muchísima entidad, muy variada porque tiene una gran dureza en cuanto a rampas, pero también posibilidades de recuperación. Si la Vuelta tiene una seña de identidad es descubrir lugares como los Manchucos.

- Este año no se llega a los lagos de Covadonga.

- No, pero sí al L'Angliru. Ya veremos si se llega el año que viene. Es nuestro puerto fetiche, nuestro embajador desde el punto de vista de montaña. Pero este año tocaba L'Angliru.

- ¿La etapa que une Circuito de Navarra y Logroño será clave para conocer a los principales candidatos?

- Es clave porque es una contrarreloj para especialistas. Es una crono larga, de 42 kilómetros con un perfil llano. No hay ni una sola dificultad que pueda permitir algo de recuperación.

- ¿Para qué perfil de ciclista está pensada?

- Para rodadores, para contrarrelojistas expertos. Nosotros entendemos que ésta es una Vuelta que los escaladores puros van a poder aprovechar muy bien. Por eso necesitábamos una compensación con este tipo de crono. Y por eso agradezco al Ayuntamiento de Logroño su sensibilidad en habernos querido acoger.

- Parece ir consolidándose la relación entre la Vuelta y Logroño. ¿Es así?

- Entre la Vuelta y Logroño y La Rioja. Recurrentemente estamos aquí. Y estamos aquí porque las etapas salen bien, porque hay un gran entendimiento entre los equipos de trabajo y porque creo que somos capaces de encontrar lo que buscamos: un entretenimiento de un deporte de primer nivel para sus ciudadanos y una promoción que, honestamente, solo puede dar una carrera ciclista. Hay gran capacidad y calidad hotelera, una gran experiencia en el Ayuntamiento y muchas historias que contar.

- ¿Qué tipo de detalles se están puliendo para conocer la inversión municipal en este evento?

- Estamos en la letra pequeña de esos detalles como coger el recorrido general para saber por dónde entramos a la ciudad. Y una vez dentro de Logroño, saber por qué calles va a transcurrir la contrarreloj. Porque no solo es por dónde van los ciclistas. También hay que tener en cuenta que los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a que se respete su tránsito diario y hay que garantizar los servicios públicos. Estamos ahora mismo en todos esos detalles con los directores técnicos para el recorrido, para el posicionamiento de la meta, la Vuelta Júnior, etcétera, etcétera.

- ¿De cuántas personas se habla al hablar de la caravana ciclista?

- Más o menos en las 3.000 personas. Y creciendo... Eso hace que estemos en un retorno de más de 300.000 euros por noche. Y el retorno económico directo será de 600.000 euros. Y a eso hay que sumar toda la promoción publicitaria que se hace de Logroño en el resto de España y en el resto del mundo... Eso ya pasa a millones de euros.