Contador ve a Froome favorito a ganar una vez más el Tour de Francia

Alberto Contador (Trek), único ciclista español con las tres grandes en su palmarés, señaló al británico Chris Froome como favorito del Tour y calificó de «arriesgada» la apuesta del colombiano Nairo Quintana en su participación en el Giro de Italia.

«Está claro que en los últimos años Froome ha sido el dominador del Tour y este año será de nuevo el favorito. Es mi gran objetivo y espero no tener contratiempos para rendir como espero, ya que los años anteriores no he estado a mi nivel», dijo. Contador se mostró convencido de que «Froome llegará al Tour al cien por ciento».