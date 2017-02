Coloma se estrena en la Costa Blanca

Los homenajes siguen persiguiendo a Carlos Coloma. El último, en Barcelona, junto a un grupo de olímpicos hace apenas dos días. Pero, por fin, hoy tendrá la oportunidad de volver a montarse en una bicicleta, olvidar la pajarita, ajustarse el casco y comenzar a lucir el maillot de Primaflor Mondraker-Rotor, adornado con la bandera española de actual campeón nacional.

La temporada empieza hoy para el albeldense en la Costa Blanca Bike Race, una de las primeras pruebas del calendario y que retará a los ciclistas con una primera etapa de casi 50 kilómetros con salida y meta en Finestrat (Alicante). Una cita inicial con más de 1.700 metros de desnivel, ascensos duros y descensos vertiginosos y que, al igual que el resto de la Costa Blanca Bike Race, se disputará en parejas. Es decir, Coloma no deberá alejarse a más de dos minutos de su compañero Catriel Soto, con quien comparte entrenamientos de manera habitual.

«Tenía ganas de competir, de iniciar ya la temporada, y por eso estoy contento, pero este tipo de pruebas nunca han sido mi objetivo y no tengo intención de disputarla», ha reconocido a la Agencia EFE, aunque incide en que sabe que habrá «mucha atención» sobre él. «No me siento presionado por eso, porque cualquiera que me vaya a seguir, sabe que estas pruebas no son lo mío y que, ahora mismo, solo se trata de una forma de empezar y de probar el material», ha explicado.

Quedan 227 días

Porque Carlos Coloma quiere plantearse este tramo inicial de temporada, después de unas semanas de entrenamientos en Pulpí (Almería), con calma. Nada de excesos ni riesgos. Quedan 227 días para el Mundial de 'cross country que se disputará en Australia, donde el riojano ha puesto su objetivo de la temporada, y pretende crecer paso a paso. El hito del bronce olímpico le ha conllevado tantas alegrías como compromisos, lo que ha ralentizado su preparación.

Así que las cuatro etapas (la última, la del día 29, la reina, con 65 kilómetros y más de 2.700 metros de desnivel) serán utilizadas por el ciclista del Primaflor como una prueba personal para saber cuál es su estado físico y qué sensaciones encuentra en sus primeros días de competición.

La cita reunirá a unos 600 ciclistas en estos cuatro días de competición entre la costa y la montaña. De ellos, 140 son profesionales y, además de Coloma, la holandesa Anna van der Breggen, oro en ruta en Río, dará lustre a una de las pruebas con más atractivo del inicio de la temporada.