Valverde, ausente en la presentación por un «golpazo»

Alejandro Valverde no pudo asistir a la presentación de la Vuelta a España debido a un «golpazo tremendo» que sufrió el miércoles con una barrera en la urbanización donde reside. «Ahora mismo casi no me puedo ni mover», publicó el corredor murciano a través de la cuentas del Movistar Team en las redes sociales.

«Me he dado un golpazo tremendo. La barrera de la urbanización se ha bajado antes de que pasara y me he dado de lleno en los brazos y el pecho. He intentado entrenar pero sólo he podido aguantar media hora por los dolores. Espero que con hielo y antiinflamatorios no vaya a más. Lo bueno es que parece todo muscular, pero la verdad es que ahora mismo casi no me puedo ni mover», explicó Valverde.

Pese a todo, Valverde analizó desde su domicilio el recorrido, y aseguró que se trata de «una Vuelta durísima. Es verdad que algunos dirán que se les ha ido la mano y que para los que vamos encima de la bici es un sufrimiento mayor, pero yo lo comparto porque al final lo que quiere el aficionado es espectáculo y con este recorrido, seguro que la carrera va a ser muy atractiva».