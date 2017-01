«Esta temporada quiero dar sustos en alguna carrera»

La medalla de bronce de Río de Janeiro ha quitado muchas horas de entrenamiento a Carlos Coloma. No se cansa de homenajes, pero la bicicleta le pide todo su tiempo para poder aspirar a seguir sumando éxitos. Por eso el albeldense está deseando comenzar ya a devorar kilómetros, a cruzar la sierra de Cameros, a realizar concentraciones en el sur o en altura y a probar sus nuevas Mondraker hasta afinar su preparación y competir en una disciplina cada vez más dura y complicada.

«Ahora no estoy en plena forma porque no es el momento de estarlo, resulta demasiado pronto», asegura. «Ya he empezado la preparación física y las primeras pruebas llegarán en febrero, como la Andalucía Bike Race, aunque sólo por hacer kilómetros, no para luchar por la clasificación», se sincera Coloma. Ya en marzo se abrirá el calendario las pruebas 'cross country' y, a finales de abril, la Copa del Mundo con su cita en Lourdes.

«Iremos sobre la marcha y, aunque el objetivo es el Campeonato del Mundo de Australia el 10 de septiembre, saldremos a competir la Copa y a estar entre los mejores. Además de soñar con el Mundial, quiero dar sustos en alguna carrera», indica el riojano.

Y para lograrlo, sabe que tiene que estar finísimo: «Desde hace unos años, la estrategia de Schurter es salir a reventar las carreras desde el primer momento. Es el claro dominador. Luego estamos muchos a un nivel parecido y hay que pelear por estar un poco más arriba», incide Coloma.