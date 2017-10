LIGA ASOBAL CB ZAMORA - BM LOGROÑO «Ni cuando vencíamos por ocho goles he visto el partido ganado» Jota González da instrucciones a sus jugadores desde la banda. :: la opinión El técnico destaca la importancia de la victoria en la cancha del colista Jota González Entrenador del Ciudad de Logroño ELOY MADORRÁN ZAMORA. Domingo, 29 octubre 2017, 00:31

Lo importante era ganar y se había conseguido, pero Jota González es muy perfeccionista y es complicado pillarle con la guardia bajada.

- ¿Qué valoración hace del encuentro y de la victoria en Zamora?

- Lo más importante era ganar y lo hemos hecho. Hemos conseguido dos puntos, seguimos penúltimos en la clasificación pero con dos puntos más, que aquí lo que vale al final de temporada son los puntos.

- Esta de Zamora era una final y se ha sacado adelante.

- Para nosotros era muy muy importante ganar.

- ¿Ha visto algo de lo que trabaja en los entrenamientos? ¿Algún destello de lo que quiere que sea su equipo?

- Es complicado. Hemos salido con muchísimos nervios y mucha tensión y en ningún momento, ni yo mismo, cuando ganábamos de ocho, veía el partido ganado. Había mucha tensión. No hemos jugado sueltos ni en ataque ni en defensa.

- ¿Algunas claves?

- Ha sido muy importante que en la primera parte apenas hemos perdido balones y eso nos ha permitido irnos al descanso con una buena ventaja. Cuando se han acercado en la segunda, nos hemos puesto nerviosos. Pero luego hemos vuelto a acertar con los lanzamientos.

- ¿Es difícil jugar con esta tensión?

- Sí porque no te permite hacer lo que sabes. Nosotros no estamos acostumbrados a esto y yo, sinceramente, no veo que juguemos bien.

- El equipo ha comenzado las dos partes muy bien. Ha roto las dinámicas de partidos anteriores en los que se empezaba regalando balones.

- Clave. Para mí ha sido clave. En la primera parte lo hemos hecho bien. Pero más importante ha sido la segunda parte, porque hemos roto el partido de forma definitiva y ellos lo han notado mucho en su rendimiento.

- Se han encajado 23 goles, lejos de la treintena de los últimos partidos.

- Eso siempre es importante. La defensa ha estado más o menos segura porque hemos robado balones y hemos podido correr. Y eso es importante. Y la portería también ha estado mejor.

- Y ahora llega una semana de parón. En la situación del Ciudad de Logroño, ¿eso es bueno o malo?

- Se nos van Ángel y Fabio Chiuffa. Nosotros trabajaremos con el resto. No sé qué tendrá Montoro (se retiró cojeando con problemas en la rodilla), pero tenemos muchas cosas que mejorar. Está claro que irte de parón con una victoria siempre te da más tranquilidad.

- Y otro partido fuera de casa con aficionados franjivino en la grada.

- Sí, siempre gusta. Han estado muy activos y han animado durante todo el encuentro.

- Sorprende la victoria del Anaitasuna ante el Ademar.

- Un poco. No he visto el partido pero si ves los números de la portería de Anaita se pueden entender muchas cosas.