LIGA ASOBAL Velasco dirige en solitario al BM Logroño Miguel Ángel Velasco da una instrucción en la sesión de ayer. El de Nava toma las riendas del equipo durante una semana por el viaje de Jota González

El Palacio de los Deportes fue testigo ayer de una imagen que se repetirá a finales de julio: Miguel Ángel Velasco dirigiendo el entrenamiento del Ciudad de Logroño en solitario. Sin Jota González, que viajó a Croacia a presenciar el desenlace del Europeo. Ayer, el de Nava debutó al frente del equipo sin ningún tipo de problemas.

«Estaba previsto que Jota se marchara unos días y me toca seguir con el trabajo que estaba haciendo», explicó el excentral del equipo franjivino. No hay nervios, explicó el segoviano: «No es la primera vez. Algún día les he entrenado cuando Jota tenía algún compromiso».

Velasco aclaró que su método de trabajo no se va a alterar en lo más mínimo. Son muchos los años junto a Jota González. Primero, como jugador en Valladolid; luego en Logroño; y desde hace cuatro años, como segundo entrenador. «Mi línea de trabajo será continuista. Aprendí desde pequeño y creo en ese balonmano. Pero, como he dicho antes, cada uno tiene su personalidad y quizá pensaremos de distinta manera algunas cosas y cada uno tendrá sus matices. Sólo por el hecho de ser distintas personas algo cambiará», apuntó Velasco.

Para esta semana, el entrenador dará continuidad al trabajo realizado durante los últimos quince días, reforzando ideas, tanto ofensivas como defensivas. «Es la última semana de pretemporada, hemos bajado un poco la carga física porque hay algunos jugadores tocados. Entonces haremos más balonmano, más táctica y menos físico», añadió.

A partir de mañana trabajarán los errores cometidos ante el Anaitasuna (derrota 30-27) y luego se centrará en el estudio del Bidasoa, rival del Ciudad de Logroño el próximo sábado, en Elgoibar. Un encuentro en el que se verá a Velasco en solitario y que servirá para seguir probando cosas de cara al debut liguero del 3 de febrero ante el Fraikin Granollers.