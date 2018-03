LIGA ASOBAL Triunfo y poco más Imanol Garciandia busca el pase en una acción ofensiva del cuadro franjivino. :: D. Uriel Un irregular Logroño vence a un Zamora batallador que le plantó cara y sigue en su lucha europea MARTÍN SCHMITT Sábado, 24 marzo 2018, 23:46

La mejor noticia fue que el Ciudad de Logroño ganó. La peor fue el cómo llegó hasta la victoria. Porque el conjunto franjivino jugó un partido muy romo, sobre todo en defensa y fue la falta de gasolina del Zamora, equipo batallador hasta el final, lo que permitió que el conjunto riojano metiera 37 goles para así alzarse con una victoria que le mantiene en la lucha por los puestos europeos. De momento, los de Jota González están fuera (séptimos con 26 puntos), uno menos que el tercer clasificado, un Guadalajara al que el Balonmano Logroño visitará la semana que viene. Pero todo está muy abierto.

No jugó ni cómodo ni bien el Ciudad de Logroño en la primera parte. Se mostró demasiado tenso el equipo de Jota González, más en defensa que en ataque. La retaguardia franjivina no dio con la tecla para detener a un Octavio Magadán que bailó por todo su frente de ataque con impunidad, buscando siempre la mejor opción para hacer daño. Y lo consiguió cada vez que se lo propuso.

LAS CLAVES El triunfo La victoria conseguida por el Ciudad de Logroño le mantiene en la lucha por los puestos europeos El tercer clasificado, el Guadalajara, está a un punto de los riojanos. Malas sensaciones El de anoche fue uno de los peores encuentros de los franjivino, que dieron muchas concesiones defensivas y jugaron bastante atascados.

La equidad mandaba en el marcador y ninguno de los dos bloques podía marcharse del otro. La ofensiva franjivina jugaba bien, pese a sufrir seis pérdidas en esa primera parte. Unos errores que supieron suplir con la calidad de su plantilla. Un ejemplo de ellos fue un par de goles marca de la casa de Juan Castro y Fabio Chiuffa, en sendos 'flies' que marcaron cuando el ataque estaba atascado. Al margen de eso, el equipo riojano buscó marcar diferencias a través del lanzamiento desde el exterior. Juan del Arco, que no jugó cómodo por la pegajosa marca de la defensa zamorana, se mostró un poco desacertado. No así Imanol Garciandia, que se marchó a los vestuarios con cinco goles, uno menos que un eficaz Chiuffa, que supo aprovechar sus opciones. Luego, en la segunda parte el zurdo fallaría cuatro tiros seguidos antes de ser reemplazado por Montoro.

Fabio Chiuffa, autor de nueve tantos, y Ángel Fernández, con cinco, fueron los máximos anotadores

Pero el Zamora no decayó en ningún momento. Luchó y con las penetraciones de sus hombres más hábiles encontró con facilidad al pivote Mouriño, que acabó el encuentro con siete tantos. Sin embargo, los riojanos cerraron su retaguardia, ahogaron un par de ataques visitantes y marcaron a la contra. Esto abrió una brecha de cuatro goles que fue incapaz de mantener hasta el final de la primera parte, porque en el último minuto, el Zamora consiguió marcar gracias a las desatenciones franjivinas para dejar la segunda parte demasiado abierta (18-16).

Tocaba descansar, resetear la cabeza, asumir la bronca que Jota González les estaba echando en el vestuario para salir a matar el encuentro. Y así fue. Pero con altibajos. Porque pese a abrir las diferencias entre ambos, el conjunto riojano no emanaba buenas vibraciones. El Zamora no abandonó su intensidad y pese a ir seis o siete goles por debajo, se mostraba siempre amenazante. El encuentro parecía controlado pero la sensación que ofrecía a un Palacio de los Deportes que volvió a responder a la cita no era la de un equipo compacto y con las ideas claras. La defensa funcionaba a ráfagas, no salía al encuentro de los zamoranos cuando debía y sí lo hacía cuando debía esperar. Por suerte, el equipo franjivino, que es el segundo más goleador de la Liga Asobal, materializó la victoria aprovechando los errores del Zamora. Lo hizo a la contra, aprovechando la falta de físico del adversario, que fue perdiendo gasolina a medida que pasaban los minutos.

En los quince minutos finales, y cuando el partido parecía sentenciado (29-22), pisaron el parqué algunos de los jugadores que menos minutos tienen. Poco cambió la cosa y Jota González, tres minutos después y un parcial en contra de 0-4, tuvo que solicitar un tiempo muerto. La bronca que echó a sus jugadores se escuchó desde los cuatro costados de un Palacio que por entonces era un murmullo.

Al final, el Ciudad de Logroño pisó el acelerador para ganar el encuentro y seguir en la pelea por Europa, aprovechando los tropiezos de Guadalajara -que empató ante el Benidorm-, Granollers (que perdió en Cuenca) y Anaitasuna, que tropezó en León ante un Ademar que protege como oro la segunda plaza.

Habrá mucho análisis interno de la victoria de anoche. Lo necesita el conjunto franjivino si no quiere distraerse en el camino de su objetivo continental.